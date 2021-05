Książę William i księżna Kate założyli kanał na YouTubie

Książę William i księżna Kate założyli kanał na platformie YouTube. Jako pierwszy pojawił się 25-sekundowy zwiastun, w którym pokazano różne ujęcia z ich życia. W czwartek wieczorem opublikowano już pierwszy film z serii rozmów telefonicznych, które księżna odbyła z uczestnikami projektu Hold Still. Wydarzenia dokumentują doświadczenia Brytyjczyków z czasów pandemii.

W zwiastunie para książęca krótko wita się z widzami. Na początku filmu książę William zwrócił się do żony słowami: „Uważaj, na to co teraz powiesz, ci ludzie nagrywają wszystko”. W filmie pokazano różne ujęcia z ich życia. Nagranie opublikowano także na Instagramie Kate i Williama z linkiem, który odsyła do konta na YouTubie. Księżna Kate i książę William zmienili także nazwę swojego Instagramana na Dukeandduchessofcambridge.

– Lepiej późno niż wcale. Jesteśmy teraz na YouTube – napisała książęca para na swoim koncie na Instagramie.

Książęca para o uruchomieniu kanału poinformowała na Instagramie. Kanał subskrybuje już ponad 300 tysięcy osób, a zwiastun uzyskał ponad 2 miliony wyświetleń. W filmiku pokazano m.in. ujęcia, które pokazują oficjalne wystąpienia pary czy udział w akcjach charytatywnych. Na kanale opublikowano także linki do różnych filmów z książęcą para.

Niedawno książęca para obchodziła dziesiątą rocznicę ślubu.