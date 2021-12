Twitch vs. Youtube – który lepszy do streamowania?

Twitch vs. YouTube – która platforma lepsza do streamowania? Jakie funkcje posiada YouTube? Która platforma lepsza dla widzów? Który serwis jest bardziej popularny?

Od pewnego czasu streaming gier jest niesamowicie popularny. Wiele osób ogląda graczy, który biorą m.in. udział w różnych turniejach e-sportowych i pokazują fanom, jak grają w gry na żywo. Podczas takich transmisji na żywo, streamerzy rozmawiają z widzami, odpowiadają na pytania.

Takie transmisje odbywają się przede wszystkim na platformie Twitch, ale również wielu streamerów decyduje się na Youtube’a. YouTube to serwis, który z pewnością dominuje, jeśli chodzi o materiały wideo. Która platforma zatem jest lepsza do stremaowania? Sprawdźmy!

Twitch vs. YouTube – która platforma lepsza do streamowania?

Twitch to serwis do udostępniania na żywo m.in. rozgrywek e-sportowych, turniejów i transmisji poszczególnych graczy. Obecnie Twitch jest zdecydowanie bardziej dominującą platformą, jeśli chodzi o streamowanie. Jednak YouTube ma również wiele czynników, które przemawiają na jego korzyść. Który serwis jest zatem lepszy do streamowania?

Twitch to platforma, która ma zdecydowanie więcej widzów i znacznie łatwiej zbudować tam swoją publiczność niż na YouTubie. Dla twórców nowych treści Twitch ma wiele uroku. W serwisie YouTube trudno jest pozyskać publiczność. Mniej streamerów gier pojawia się na stronie głównej użytkownika, chyba że aktywnie go wyszukują. Oznacza to, że większość nowych streamerów jest przenoszona na Twitcha. Przynajmniej do czasu, gdy osiągną wystarczającą liczbę fanów, aby przenieść się na YouTube’a.

Obie platformy mają swoje zalety oraz wady. Podział przychodów Twitcha ostatnio spadł. Jest to zawsze zła wiadomość dla twórców. Ostatnio mieli oni również wiele problemów z egzekwowaniem polityki treści. Niektóre jawnie seksualne treści są dozwolone, podczas gdy streamerzy gier są karani ze względu na ich wybór odzieży. Może to być frustrujące i pokazuje, jak bardzo Twitch pomija potrzeby poszczególnych twórców. Dotyczy to głównie kobiet.

YouTube jest zdecydowanie mniej atrakcyjny dla mniejszych streamerów. Jednak udostępnia więcej funkcji do gier. Chociaż Twitch jest obecnie bardziej atrakcyjny, może się to zmienić, ponieważ YouTube nadal buduje na swojej platformie.

Jakie funkcje posiada YouTube?

YouTube to serwis, który cieszy się ogromną popularnością. Codziennie pojawia się tam wiele treści wideo. Użytkownicy mogą znaleźć tam filmy na wiele tematów. YouTube nie jest serwisem przeznaczonym do strumieniowego przesyłania gier. Wcześniej platforma nie posiadała takich dogodności jak Twitch, który przeznaczony jest do tzw. streamowania. Jednak od pewnego czasu YouTube dodaje nowe funkcje, które umożliwiają transmisję gier na żywo.

Udostępniono m.in. ankiety, klipy oraz czaty. To główne funkcje także Twitcha. Krótkie klipy pozwalają widzom na pobranie swojej ulubionej partii gry i podzielenie się nią z innymi.

Która platforma jest lepsza dla widzów?

Zdecydowanie warto zastanowić się nad tym, która platforma jest lepsza dla widzów. Duży streamer może przyciągnąć tłum, ale nie utrzyma całej platformy bez dbania o fanów.

YouTube dodaje więcej funkcji, które poprawiają sytuację fanów. Są to m.in. klipy i czaty tylko dla subskrybentów. Jednak platforma jest przede wszystkim doskonałym miejscem do udostępniania treści wideo, a nie do przesyłania strumieniowego. Często również dostęp do streamów jest trudny. Takie treści rzadko pojawiają się na stronie głównej. Transmisje na żywo konkurują z losowymi rekomendacjami filmów.

Twitch opiera się całkowicie na grach, więc serwis oferuje lepsze wrażenia dla fanów. Użytkownicy mogą łatwo znaleźć dowolne treści w kategoriach. Cała platforma opiera się na przesyłaniu strumieniowym.

Który serwis jest bardziej popularny?

Twitch obecnie ma znacznie więcej widzów dziennie niż transmisje gier na żywo w YouTubie. Oczywiście w przypadku treści innych niż na żywo, YouTube zdecydowanie wygrywa. W przypadku nowych twórców zdecydowana większość również gromadzi się na Twitchu.

Chociaż Twitch jest obecnie najpopularniejszą usługą przesyłania strumieniowego, YouTube zaczyna udostępniać wiele nowych funkcji. Obecnie oferuje inny rodzaj przesyłania strumieniowego gier. Chociaż brakuje mu niektórych opcji, to inne podejście zdecydowanie ma swoje zalety. Z pewnością serwis będzie wprowadzał coraz to nowsze funkcje i może kiedyś dorówna Twitchowi.

