Nowa platforma Polsat Go wystartuje jeszcze w sierpniu. W serwisie będzie można oglądać treści Telewizji Polsat bezpłatnie w modelu z reklamami.

Polsat Go będzie dostępny pod adresem polsatgo.pl, a także w aplikacji na urządzeniach mobilnych i telewizorach Smart TV, Android TV i Apple TV. W nowym serwisie będzie można oglądać treści Telewizji Polsat całkowicie bezpłatnie w modelu z reklamami.

Polsat Box Go zastąpi Iplę i CP Go

Telewizja Polsat oferuje również inny serwis, a mianowicie Platformę Polsat Box Go, który zaś zastąpi Iplę i CP Go. Ruszy we wrześniu tego roku.

Serwis oferuje ponad 100 kanałów TV, sport, filmy, seriale, rozrywka, informacje, bajki. Wszystko będzie dostępne w jednym miejscu, w dowolnym czasie i na wybranym urządzeniu.

Platforma będzie dostępna odpłatnie i bez reklam. Abonenci platformy Polsat Box (wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych i ofert będą mieli dostęp do nowej platformy bez dodatkowych opłat. A abonenci płatnych pakietów w Ipli i CP Go, będą mieli je nadal dostępne w ramach nowego serwisu. Dostęp do oferty kilku prostych pakietów będzie mógł wykupić każdy chętny, nawet osoby niebędące abonentem Polsat Box.

Jakie funkcje oferuje Polsat Box Go?

Platforma oferuje szereg nowych funkcji. Nowa platforma będzie prostsza w obsłudze. Pojawi się również nowa szata graficzna. Co więcej, firma zapowiada nowy system rekomendacji treści. Pojawią się bardziej dopasowane propozycje filmów i seriali.

Każdy z domowników będzie mógł mieć własne subkonto. Wybrane treści można pobrać na urządzenie mobilne i oglądać później bez użycia Internetu. Co więcej, serwis oferuje funkcję Chromecast i AirPlay dla VOD oraz kanałów TV, czyli możliwość wyświetlania na telewizorze tego samego, co ogląda się na np. tablecie. Co ważne, dane do logowania z Ipli i CP Go pozostaną bez zmian.