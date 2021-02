VMLY&R poprowadzi kampanię Lay’s

Agencja VMLY&R poprowadzi kampanię marki Lay’s w Europie. Zespoły agencji z Warszawy, Madrytu i Paryża wygrały europejski przetarg marki Lay’s.

VMLY&R – jako agencja prowadząca – zintegruje komunikację marki w Europie Zachodniej i Wschodniej. Będzie to kampania brandowa marki Lay’s wspólną dla wszystkich europejskich rynków.

Agencja przeprowadzi kampanię repozycjonującą markę, będzie również pracować nad taktycznymi regionalnymi projektami – ATL, digital, commerce.

– Sam udział w tym przetargu i zaproszenie do rywalizacji w gronie największych sieciowych agencji w Europie były przywilejem. Zwycięstwo jest jednym z najważniejszych kroków milowych w historii naszej agencji – powiedział Dawid Szczepaniak, chief creative officer, partner w VMLY&R Poland.

Niedawno polski oddział agencji przygotował regionalną kampanię Lay’s „Movies taste better with Lay’s”. Objęła ona 34 kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. To już czwarta odsłona tej platformy komunikacji.

fot. Google

Ideą tej reklamy jest to, że chipsy ziemniaczane nie są tylko idealnym uzupełnieniem wrażeń, jakie dostarczają nam seanse filmowe. Są również szansą na zbliżenie z ludźmi dzięki wybornym smakom.

– Stworzenie komunikacji, która w ramach tej platformy ma już swoją czwartą odsłonę było niewątpliwie sporym wyzwaniem. Szczególnie mając na uwadze świetne wyniki poprzednich edycji. Wynieśliśmy ją jednak na kolejny poziom, przy jednoczesnym zachowaniu spójnej strategii marki i mocnym komunikacie ujętym na tyle uniwersalnie, że bez problemu możemy implementować kampanię na 34 rynki, które różni położenie geograficzne, język czy podłoże kulturowe – zakomunikowała Anna Góreczna, group account manager w VMLY&R Poland.

źródło: www.biuroprasowe.vmlyrpoland.com