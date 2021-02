IKEA i Decathlon we wspólnej kampanii

IKEA i Decathlon wymieniają się hasłami reklamowymi. Wspólna akcja obu marek, z powodu pandemii koronawirusa i kolejnego już lockdownu, ma zachęcić ludzi do aktywności fizycznej w domu.

Kampania reklamowa zaczęła się od billboardów na warszawskim Targówku, w pobliżu sąsiadujących ze sobą sklepów. Obie firmy rozpoczęły na nich bezpośredni dialog. Marki motywowały się nawzajem, ale także swoich klientów do podjęcia sportowej aktywności w domu oraz do do odpowiedniego zadbania o przechowywanie sprzętów do tego potrzebnych.

Marki kontynuowały dialog w mediach społecznościowych. Na czas trwania tej akcji marki zamieniają się swoimi hasłami. Decathlon wita w lepszym domu, natomiast IKEA sprawdza się w sporcie.

Obie marki chcą podkreślić cel swojej współpracy, czyli pokazanie, że w odpowiednio urządzonym domu można wygodnie i łatwo uprawiać sport.

