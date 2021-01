Joanna Jędrzejczyk ambasadorką Pumy

Joanna Jędrzejczyk została ambasadorką marki sportowej Puma. Współpraca z polską zawodniczką MMA została ogłoszona za pośrednictwem spotu.

W spocie przyjaciele Joanny odnoszą się do jej „kociej osobowości”. W reklamie wystąpili m.in.: Mateusz Borek, Karolina Gilon, a także Urszula Radwańska. Spot reklamowy można oglądać na profilu facebookowym marki Puma.

– Cieszymy się, że możemy powitać Joannę w gronie ambasadorów Puma. To ogromna przyjemność móc wspierać tak charyzmatyczną osobowość, która oddaje ducha naszej marki – powiedział Jan Sochor, area general manager na region Europy Wschodniej w Pumie.

– Rozpoczęcie współpracy z PUMA to dla mnie nowy rozdział i zapowiedź wielu ekscytujących wyzwań. Mając u boku markę, która ceni prawdziwe partnerstwo wiem, że czeka mnie wspaniała przygoda, której efektami będziemy mogli się z wami podzielić już niebawem – powiedziała Joanna Jędrzejczyk.

Joanna Jędrzejczyk to m.in. trzykrotna zawodowa mistrzyni świata oraz czterokrotna amatorska mistrzyni świata w boksie tajskim. Jędrzejczyk to również pierwsza Polka w organizacji MMA – Ultimate Fighting Championship. Jest mistrzynią w wadze słomkowej (do 52 kg) w latach 2015-2017.

Autorem koncepcji kampanii jest agencja high&. Odpowiada ona również za jej realizację, przebieg, produkcję zdjęć oraz video. Fotografiami, jak i reżyserią, zajął się Paweł Fabjański. Natomiast zdjęcia do materiałów video wykonał Mateusz Dziekoński. Agencja teal odpowiada za komunikację i PR.