PKO BP szuka agencji PR

PKO BP ogłosił przetarg na wybór agencji świadczącej kompleksowe usługi PR. Agencja ma zająć się m.in. opracowywaniem i realizacją działań komunikacyjnych w zakresie bieżącej działalności PKO Banku Polskiego i spółek Grupy Kapitałowej.

Co więcej, agencja będzie także zaangażowana w projekty o charakterze wizerunkowym oraz employer branding. Oferty można składać do 8 listopada 2021 roku. Do zadań agencji, z którą będzie współpracować PKO BP należeć będzie m.in.

opracowywanie materiałów komunikacyjnych,

plasowanie publikacji,

monitorowanie mediów,

bieżące relacje z mediami,

doradztwo komunikacyjne,

przygotowanie wydawnictw o charakterze wizerunkowym,

organizacja spotkań z dziennikarzami, kontrahentami, pracownikami

Agencja powinna także wykazywać gotowość do niezwłocznego podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, świadczenia prac również poza granicami Polski oraz zapewnić zespół odpowiedzialny za realizację działań public relations.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w dwóch etapach. Bank zakłada podpisanie umowy na okres 2 lat.