PKN Orlen otworzył pierwszy sklep „Orlen w Ruchu”

W środę otwarto pierwszy sklep „Orlen w Ruchu”. Punkt znajduje się w Warszawie. Firma informuje, że jeszcze w tym roku pojawi się ok. 40 takich placówek w całym kraju.

Pierwszy „Orlen w Ruchu” znajduje się przy ul. Grójeckiej 26 w Warszawie. Punkt prowadzi sprzedaż detaliczną z asortymentem sklepowo-gastronomicznym. W ciągu najbliższych pięciu lat ma powstać 900 takich placówek.

W punktach „Orlen w Ruchu” klienci kupią m.in. kawę i hot-dogi, ale również wiele innych produktów gastronomicznych znanych ze Stop Cafe, a także m.in. prasę. Kolejne sklepy zostaną otwarte również w Katowicach, Bydgoszczy i Wrocławiu.

Do 2030 roku PKN Orlen chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej około 11 mld zł. Ma to przełożyć się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do około 5 mld zł rocznie.

– Orlen w ruchu to oferta dla tych, którzy większą część dnia spędzają w biegu, poruszając się pieszo lub komunikacją miejską i potrzebują przekąsek wygodnych do zjedzenia, ale nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości. Chcą, by to, co jedzą, było starannie skomponowane, świeże i zdrowe dlatego w naszych punktach obok dobrej kawy i hot dogów będą mogli kupić również najwyższej jakości dania gotowe do szybkiego odgrzania po powrocie do domu – stwierdziła Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej.