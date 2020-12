Sylwester 2020/2021 w TVP, Polsacie i TVN

TVP zapowiada, że w tym roku odbędzie się „Sylwester Marzeń” w rytmie disco. Telewizja zapowiada, że impreza będzie zorganizowana „z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa”. Sylwester w tym roku będzie wyglądał nieco inaczej niż w poprzednich latach.

W ostatnich latach Telewizja Polska organizowała koncerty sylwestrowe w Zakopanem. TVP przedstawiło również pierwsze gwiazdy, które wystąpią podczas Sylwestra 2020. Są to: Cleo, Zenek Martyniuk oraz Marcin Miller.

Telewizja poinformowała o tym w mediach społecznościowych.

– W tym trudnym czasie pandemii chcemy dać Widzom radość, ale również wytchnienie i przekazać pozytywną energię. Zachęcamy Was do pozostania w domach i zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy przed telewizorami.