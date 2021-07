PKN Orlen z kampanią reklamową na Igrzyska Olimpijskie

PKN Orlen wystartował z kampanią reklamową na Igrzyska Olimpijskie. Twarzami kampanii „olimpijskiej” są polscy lekkoatleci, m.in. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Justyna Święty-Ersetic i Piotr Małachowski. W kampanii wystąpią również paraolimpijczycy – Oliwia Jabłońska, Adrian Castro oraz Rafał Szumiec.

Firma zachęca klientów stacji do kibicowania razem z ORLENEM, proponując Olimpijskie Zestawy w cenie 14,90 zł (dowolny burger lub zapiekanka + frytki + napój gazowany Verva oraz mega hot-dog + słodka przekąska + duży napój). Akcji towarzyszy 60 i 30-sekundowy film promocyjny. Akcja potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia. Obejmuje reklamę w telewizji, radiu, prasie, internecie i formę outdoor. A także własne kanały Orlenu, w tym nośniki na stacjach paliw koncernu.

Za kreacje odpowiada agencja GREY. Muzykę do spotu skomponował Radzimir Dębski – JIMEK, za jego wyreżyserowanie odpowiada Marcin Filipek. Kampania promująca ofertę gastronomiczną bazuje na wartościach olimpijskich i duchu fair play. Pokazuje codzienne zmagania sportowców, ich walkę z samym sobą, treningi i wyrzeczenia.

PKN Orlen rusza z nowymi kampaniami

Poza akcją marketingową na Igrzyska Olimpijskie koncern przygotował inne kampanie. PKN ORLEN wspiera również aplikację ORLEN VITAY w ramach kampanii „Mistrzowskie kupony”. Przy realizacji jednego z dwóch kuponów obejmujących zakup: paliwa oraz produktów pozapaliwowych za kwotę ponad 5 zł lub zakup produktów STOP CAFE powyżej 14 zł poprzez aplikację ORLEN VITAY, klient otrzyma specjalnie wydany Magazyn Olimpijski ORŁY Tokio gratis. Akcja potrwa od 2 lipca do 15 sierpnia na stacjach ORLEN.

Kolejna kampania marki PKN ORLEN to promocja paliw, zaplanowana na dzień startów Formuły 1. Na stacjach ORLEN będzie można nabyć paliwa premium (Verva 98 i Verva ON) w cenie paliw podstawowych. Promocja jest przeznaczona dla użytkowników aplikacji ORLEN VITAY – pod hasłem „Ściągnij aplikację ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo premium”. Akcji towarzyszyć będzie kampania digital, działania w SoMe i 15-sekundowe spoty radiowe.

Kolejną akcją, z którą wystartował koncern, jest kontynuacja kampanii z ubiegłego roku. Celem kampanii „Inny kraj ta sama stacja” jest przedstawienie PKN ORLEN jako dużej międzynarodowej firmy, która jest obecna także na sąsiednich rynkach. Twarzą kampanii są sportowcy Teamu Alfa Romeo Racing ORLEN – Robert Kubica, Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Kampania skierowana będzie głownie na rynek niemiecki, czeski, litewski oraz słowacki. Komunikacja potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia głownie na nośnikach oudoorowych przy granicach kraju oraz lokalnym radio.

W okresie wakacyjnym koncern przygotował również specjalny wakacyjny magazyn „ORLEN cafe”. Będzie dodawany w gratisie do zakupionej kawy na stacjach ORLEN. Klienci stacji znajdą w niej artykuły o tematyce podróżniczej, przepisy kulinarne, ciekawostki ze świata kultury, a także kącik psychologiczny i wywiad tygodnia.

PKN ORLEN jest sponsorem polskiego sportu. Wspiera m.in. Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek Piłki Siatkowej.