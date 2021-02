TV Puls pokaże 24. galę Telekamer „Tele tygodnia 2021”

TV Puls pokaże 24. galę wręczenia nagród Telekamery „Tele Tygodnia”. Gala odbędzie się 10 marca o 20:00. W zeszłym roku również telewizja TV Puls transmitowała to wydarzenie.

Galę rozdania Telekamer „Tele Tygodnia” 2021 poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. Natomiast relację zza kulis poprowadzi Patryk Janas.

– Cieszymy się, że to właśnie w TV Puls Widzowie ponownie obejrzą relację z gali Telekamer „Tele Tygodnia”. I że to u nas ponownie spotkają się gwiazdy z różnych stacji, aby wspólnie obchodzić to najważniejsze święto telewizji. Mimo niełatwej sytuacji pandemicznej, wraz z wydawnictwem BAUER podjęliśmy się organizacji tego wydarzenia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i rygoru sanitarnego. Uznaliśmy, że podejmiemy to wyzwanie dla Widzów. Aby mogli obejrzeć swoich idoli, dowiedzieć się, kto w tym roku odbierze statuetkę, przeżyć pozytywne emocje i choć na chwilę zapomnieć o trudnej codzienności – powiedział Prezes Telewizji Puls, Dariusz Dąbski.