Wyborcza.pl przygotowała promocję dla studentów. Od środy 21 października, studenci w Polsce będą mogli skorzystać z wielu zniżek.

Będą mieli możliwość skorzystania z dostępu do treści na stronach Wyborcza.pl. Co więcej, otrzymają dodatkowo zniżki lub kody promocyjne do Legimi, Tidala, FlixBusa czy Orange Flex.

Zniżka na stronie Wyborcza.pl potrwa od 21 października do końca listopada 2020 roku.

Na stronie wyborcza.pl/student będzie dostępna specjalna oferta dla studentów. Każdy, kto posiada e-mail w domenie studenckiej będzie mógł aktywować tę prenumeratę w atrakcyjnej cenie.

Pakiet podstawowy – koszt 5 zł przez pierwsze 2 miesiące korzystania (później 10 zł miesięcznie)

Pakiet premium – koszt 10 zł przez pierwsze 2 miesiące (następie 15 zł miesięcznie)

Wyborcza.pl z promocjami dla studentów

Studenci dostaną również zniżki od partnerów Wyborcza.pl.

fot. Google