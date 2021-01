Piosenka „Blinding Lights” od The Weeknd była najczęściej graną piosenką w polskich stacjach radiowych w 2020 roku. Natomiast najchętniej kupowaną płytą w 2020 roku była „Romantic Psycho” Quebonafide.

Związek Producentów Audio-Video przygotował roczne podsumowania Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS) oraz zestawienie najczęściej odtwarzanych radiowych przebojów od Airplay.

Podsumowanie OLiS

Pierwsze 16 miejsc w podsumowaniu OLiS za rok 2020 zdobyli polscy wykonawcy. Na pierwszym miejscu znalazł się Quebonafide ze swoją najnowszą płytą – „Romantic Psycho”. Na drugim miejscu natomiast uplasował się Kult z koncertowym albumem „Live Pol’And’Rock Festival 2019”. A na trzecim miejscu znalazł się duet PRO8L3M z „Art Brut 2”.

Tuż za podium uplasował się najnowszy album Kazika – „Zaraza”. Natomiast na 5. miejscu – sanah z albumem „Królowa dram”.

Na 17. miejscu uplasował się pierwszy zagraniczny album – koreański boysband z BTS „Map of the Soul: 7″. Na 18. pozycji natomiast znalazła się płyta zespołu AC/DC „Power Up„. Do pierwszej setki zestawienia za 2020 roku trafiło tylko 22 zagranicznych artystów.

W 2020 roku łącznie sprzedano 1 258 926 płyt z pierwszej setki zestawienia. Jest to spadek 23,8 % w porównaniu z 2019 rokiem. Pojawiło się łącznie 421 nowości – o 50 więcej niż przed rokiem. Tylko jedna płyta pojawiała się na każdej liście – wydawnictwo duetu Kwiat Jabłoni zatytułowane Niemożliwe.

Airplay: „Blinding Lights” najczęściej słuchanym utworem w 2020 roku

Na playlistach radiowych, w porównaniu do zestawienia OLiS, najchętniej słuchanymi artystami byli ci zagraniczni. Na pierwszym miejscu uplasowała się piosenka od The Weeknd – „Blinding Lights”.

Polska wokalistka sanah znalazła się na 2. miejscu z utworem „Szampan”. Na ostatnim miejscu podium znalazł się utwór „Close Your Eyes” od Felixa Jaehna (wraz z Vize i Miss Li).

W pierwszej dwudziestce łącznie znalazło się 4 polskich artystów. Dwie piosenki należą do młodej, polskiej wokalistki – Sanah. Są to: „Szampan”oraz „Melodia” (miejsce 11). Na 15. pozycji znalazł się utwór „Bubbletea” w wykonaniu Quebonafide i Darii Zawiałow. Natomiast na 16. miejscu – utwór „Ramię w ramię” Viki Gabor i Kayah. W pierwszej setce zestawienia Airplay polscy artyści zajmują łącznie 28 miejsc.

Natomiast ranking artystów sumujący słuchaczy wszystkich utworów danego wykonawcy odtwarzanych w 2020 roku w polskich stacjach radiowych otwiera Ava Max. Na drugim miejscu znajduje się Dua Lipa, a na trzecim – sanah. Wśród dwudziestu najpopularniejszych wykonawców na liście znalazło się łącznie 9 polskich. Są to: Gromee (5. miejsce), Cleo (7. miejsce), Dawid Podsiadło (8. miejsce), Daria Zwiałow (10. miejsce), Viki Gabro (12. miejsce), Lanberry (14. miejsce), C-BooL (17. miejsce) i Lady Pank na pozycji 20.

