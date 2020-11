Marek Niedźwiecki poprowadzi audycję w radiu 357 już 1 listopada! Audycję w internetowym Radiu 357 będzie można słuchać na platformach OPEN FM i WP Pilot.

Niedźwiecki poprowadzi audycję „Muzyka Ciszy” już w niedzielę, 1 listopada o godzinie 19:00. Będzie to przedpremiera Radia 357. Audycja potrwa dwie godziny. Powtórka programu odbędzie się w poniedziałek, 2 listopada o godzinie 11:00.

https://twitter.com/radio_357/status/1321784526759206914

– Specjalnie dla Słuchaczy Radia 357 przygotowałem porcję muzyki na ten wyjątkowy czas, bo wiem, że pamiętają Państwo nasze listopadowe spotkania – mówi Marek Niedźwiecki. – Chciałbym, aby ta audycja przyniosła nam wszystkim trochę zadumy i spokoju… Najpiękniejsze utwory w historii muzyki, klasyka rocka, ale też kilka nowości. Między innymi pożegnalne utwory Fisha i grupy Perfect. Zapraszam na „Muzykę Ciszy”. W najbliższą niedzielę – zapowiedział Niedźwiecki.

Radio 357 przedpremierowo będzie nadawać 48 godzin.

Radio 357 tworzą byli dziennikarze radiowej Trójki: Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Piotr Kaczkowski, Marcin Łukawski i Piotr Stelmach. Nie są to jednak wszyscy dziennikarze, którzy będą prowadzić nowe radio. W zespole ma być ok. 40 osób. Nazwa nawiązuje do ulicy Myśliwieckiej 3/5/7 – adresu pod którym znajduje się siedziba Trójki.

W czwartek w zeszłym tygodniu odbył się program Marcina Łukawskiego. Wyemitowano także audycje Piotra Stelmacha i Oli Budki.

Marek Niedźwiecki odszedł z radiowej Trójki po 35 latach pracy.

