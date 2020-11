Radio 357 planuje ruszyć już w połowie grudnia tego roku. Do tej pory można było posłuchać kilku przedpremierowych audycji. Nowe radio tworzą byli dziennikarze Programu III Polskiego Radia.

Ekipa Radia 357 przedstawiła kilka programów, które pojawią się już w grudniu. Jak zapewniają, resztę audycji będą ujawniać stopniowo. Jak będzie wyglądać ramówka w nowym radiu?

Tak piszą na swoim profilu na Facebooku:

– Mamy już niemal gotową ramówkę, ale odsłaniać będziemy ją stopniowo, więc na pierwszy ogień „klasyki”, czyli audycje, na które Państwo czekają i o które najczęściej nas pytają. Stałe pozycje tygodnia, na których można polegać – bez zaskoczeń.

– Radio 357 będzie mieszanką tradycji i nowoczesności, sprawdzonych schematów i nowatorskiego podejścia, audycji przewidywalnych i zupełnie nowych. Robimy Radio 2.0, a nie Radio 1998 – dodają.

Radio 357 przedstawia swoją ramówkę

Jak zdradza Radio 357 na swoim Facebooku, od poniedziałku do czwartku rano będzie można posłuchać Marcina Łukawskiego. W samo południe w dni powszednie będzie można posłuchać programu Kuby Strzyczkowskiego. Natomiast w każdy piątek w południe swoją audycję poprowadzi Michał Olszański. W sobotnie poranki posłuchamy Marka Niedźwieckiego.

Od poniedziałku do czwartku po południu swoje programy będą prowadzić różni dziennikarze. W piątki między 16 a 19 swój program będzie prowadzić Kuba Strzyczkowski.

Lista przebojów natomiast nie pojawi się od razu w grudniu. Jak zapewnia ekipa Radia 357, wymaga ona bezpiecznego systemu do głosowania. Jak na razie, zastąpi ją „Lista piosenek 357” – wieczorem w piątki. Kiedy ruszy „Lista przebojów”, poprowadzi ją prawdopodobnie Marcin Łukawski.

Jak na razie, ekipę Radia 357 tworzą: Marek Niedźwiecki, Katarzyna Borowiecka, Piotr Kaczkowski, Katarzyna Kłosińska, Kuba Strzyczkowski, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Patrycjusz Wyżga, Anna Dudzińska, Michał Olszański, Tomasz Michniewicz, Marcin Cichoński, Marta Malinowska, Aleksandra Budka, Marek Brzeziński, Tomasz Rożek, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Gabi Darmetko, Iza Woźniak, Daniel Wyszogrodzki, Krzysztof Szubzda, Roma Leszczyńska i Tomasz Jeleński.

Obecnie Radio 357 wspiera ok. 13,5 tysiąca patronów (na stronie Patronite.pl). Co więcej, zadeklarowali, że chcą wpłacać ok. 326 tysięcy złotych miesięcznie.

– Dobijmy do 350 tys., czyli progu uruchomienia radia. Już niedaleko! – ekipa nowego radia zachęca do wpłacania pieniędzy na swoim profilu na Facebooku.

Jakiś czas temu, ekipa Radia 357 przyznała, że kupiła już sprzęt do swojego studia, a także wybrała jego siedzibę.

O założeniu nowego radia poinformowano w październiku tego roku. Jest to projekt byłych dziennikarzy Trójki. Nazwa nawiązuje do ulicy Myśliwieckiej 3/5/7 – adresu pod którym znajduje się siedziba Trójki.

Eksperci zdradzają, że nowe Radio 357 stanie się konkurencją dla Radia Nowy Świat, które powstało w lipcu tego roku. Ta rozgłośnia internetowa to również inicjatywa byłych dziennikarzy Radia Trójki.

