Paweł Wilkowicz szefem redakcji sportowej Viaplay w Polsce

Paweł Wilkowicz będzie kierować redakcją sportową serwisu Viaplay. Obecnie Wilkowicz jest redaktorem naczelnym serwisu Sport.pl. Dziennikarz ma stworzyć redakcję sportową, a potem nią zarządzać. Wilkowicz obejmie posadę Sport Editor in Chief w lipcu 2021 roku.

– Paweł pasuje idealnie do nas oraz naszej działalności w Polsce. Pozyskaliśmy wiele znakomitych praw do transmisji wydarzeń sportowych, co jednocześnie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością by pokazać je w odpowiedni sposób. Chcemy być najlepsi w swojej kategorii. Szczególnie w odniesieniu do produkcji treści sportowych – powiedział Peter Nørrelund, chief sports oficer w firmie NENT Group, do której należy Viaplay.

Paweł Wilkowicz szefem redakcji sportowej Viaplay

Platforma Viaplay ma ruszyć w Polsce w sierpniu. W serwisie będą pokazywane na wyłączność rozgrywki niemieckiej Bundesligi (do końca sezonu 2028/2029). A także także mecze Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA w latach 2021-2024. Viaplay, należąca do Nordic Entertainment Group (NENT Group) pokaże również afrykańskie mecze eliminacji MŚ 2022 w Katarze. A od 2023 roku będzie pokazywać wyścigi Formuły 1. Dostęp do Viaplay ma kosztować w Polsce 34 złote miesięcznie.

– Jestem bardzo szczęśliwy, lecz jednocześnie podchodzę z dużą pokorą do tego nowego i ekscytującego zadania. Jestem bardzo zadowolony z mojej dotychczasowej pracy w Sport.pl. Było to niemal 8 naprawdę fantastycznych lat, ale wobec takiej propozycji po prostu nie mogłem przejść obojętnie. W trakcie rozmów prowadzonych z zespołem NENT Group zrozumiałem, że mamy bardzo podobne pomysły na to, w jaki sposób tworzyć dobre, dostarczające rozrywki. A zarazem angażujące odbiorców treści– powiedział Paweł Wilkowicz.

– Nie mogę się doczekać by pomóc Viaplay w osiągnięciu pozycji najchętniej wybieranej platformy do oglądania światowej klasy wydarzeń sportowych transmitowanych na żywo w Polsce – dodał Wilkowicz.

Paweł Wilkowicz do redakcji serwisu Sport.pl dołączył w 2013 roku, redaktorem naczelnym został w październiku 2018 roku. Wcześniej był związany m.in. z „Rzeczpospolitą”. Jest autorem biografii Roberta Lewandowskiego pt. „Nienasycony”. Nowym redaktorem naczelnym Sport.pl zostanie Łukasz Cegliński.