Biedronka oferuje vouchery posiadaczom karty Moja Biedronka

Biedronka na początku lutego rozpoczęła nową promocje. Posiadacze kart Moja Biedronka będą dostaną vouchery.

Robiąc zakupy z kartą za minimum 99 zł, klienci odbiorą voucher na 15 zł na kolejne zakupy. Natomiast wydając co najmniej 69 zł, klienci otrzymają voucher na 5 zł. Vouchery będzie można wykorzystać w ciągu dwóch dni handlowych od ich otrzymania. Promocja obowiązuje od 1 do 28 lutego.

Należy pamiętać, że vouchery zostaną aktywowane przy kasie za pośrednictwem karty Moja Biedronka. Jeśli klient nie użyje karty, to trzeba będzie zapłacić cenę regularną za wybrane produkty.

– Z karty Moja Biedronka korzysta już prawie 10 mln klientów. Pokazuje to, że kupujący wysoko cenią możliwość oszczędności z kartą. My zaś doceniamy ich lojalność, oferując w tym miesiącu promocje jakiej jeszcze w naszej sieci nie było. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze więcej osób zechce dołączyć do grona użytkowników karty – zakomunikował Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu w sieci Biedronka.