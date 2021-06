Rusza Euro 2020. Mecze w Telewizji Polskiej

11 czerwca zaczynają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Wszystkie mecze będzie można oglądać w Telewizji Polskiej.

Na czas trwania Euro 2020 Telewizja Polska uruchomiła emisję kanału w jakości UHD – TVP 4K. Kanał w jakości UHD będzie udostępniony bezpłatnie w naziemnej telewizji cyfrowej. To pierwszy raz, kiedy kanał w jakości 4K będzie dostępny w trakcie rozgrywek dla odbiorców cyfrowej telewizji naziemnej. Nowy kanał TVP 4K na Mistrzostwa Europy zostanie uruchomiony w ramach tzw. emisji testowych nowego standardu nadawania NTC – DVB-T2/HEVC. Co więcej, kanał 4K będzie dostępny u wybranych operatorów satelitarnych i kablowych, których abonenci korzystają z dekoderów 4K. Są to: Canal+ oraz sieci kablowe UPC, Toya, Inea i Asta-Net.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej potrwają od 11 czerwca do 11 lipca 2021 roku. Mecze odbędą się m.in. w Londynie, Rzymie, Amsterdamie i Monachium. Spotkania będzie można oglądać o godzinie 15, 18 i 21. TVP będzie pokazywać wszystkie mecze na wyłączność. Spotkania będzie można oglądać w TVP 1, TVP 2, TVP Sport i TVP 4K, który został uruchomiony 11 czerwca.

– Mamy te mistrzostwa na wyłączność, nie ma żadnych sublicencji i na terenie Polski można te mecze obejrzeć tylko u nas – powiedział na konferencji prasowej Jacek Kurski, prezes TVP.

EURO 2020 w Telewizji Polskiej

TVP Sport będzie emitować specjalne programy codziennie od 8 rano. Telewizja zapowiada takie programy jak: „Euro debata”, „Łączy nas Euro” i „Euro wieczór”.

Mecze podczas EURO 2020 będzie można oglądać także na stronie TVPSPORT.PL i aplikacji mobilnej TVP Sport. Widzowie będą mogli wybrać ścieżkę dźwiękową:

z polskim komentarzem

z angielskim komentarzem

bez komentarza

z audiodeskrypcją – dla osób niewidomych i słabowidzących

Mecze skomentują m.in. Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski, Mateusz Borek, Maciej Iwański, a także Michał Zawacki i Sławomir Kwiatkowski.

Nowy program TVP będzie nadawał od 11 czerwca do 12 lipca, przez siedem dni w tygodniu, nawet do 14 godzin dziennie. TVP 4K będzie nadawał też po zakończeniu Euro 2020 do 11 sierpnia.

Pierwotnie EURO 2020 miało odbyć się w czerwcu 2020 roku. Jednak z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki przesunięto o rok. W mistrzostwach Europy zagrają 24 najlepsze drużyny kontynentu. W fazie grupowej polska reprezentacja zmierzy się 14 czerwca o ze Słowacją, 19 czerwca z Hiszpanią i 23 czerwca ze Szwecją.