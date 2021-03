Liga Europy i Liga Konferencji Europy w ViaPlay

Liga Europy i Liga Konferencji Europy UEFA od przyszłego sezonu pojawią się na platformie internetowej ViaPlay. Nordic Entertainment Group nabyła wyłączne prawa do transmitowania tych rozgrywek w Polsce od sezonu 2021/22 do końca sezonu 2023/24. Serwis streamingowy Viaplay wystartuje w Polsce w sierpniu tego roku.

ViaPlay już jakiś czas temu nabyła wyłączne prawa do transmitowania rozgrywek niemieckiej ligi (Bundesligi) od sezonu 2021/2022 do sezonu 2024/2025.

NENT Group posiada obecnie prawa do pokazywania Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA na siedmiu rynkach: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii, a także w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce.

– Naszą ambicją jest by platforma Viaplay była wiodącym dostawcą treści sportowych i rozrywkowych w Polsce. Będziemy budować naszą pozycję oraz sportowe portfolio krok po kroku. Po ogłoszeniu wyłącznego partnerstwa z Bundesligą, cieszę się, że teraz mogę poinformować o nabyciu praw do transmisji dwóch europejskich rozgrywek klubowych, które będą miały duże znaczenie dla polskich kibiców – powiedział ł Anders Jensen, prezes NENT Group.

Jak na razie, mecze Ligi Europy i Ligi Mistrzów można oglądać w Polsat Sport Premium.

Liga Europy od przyszłego sezonu w ViaPlay

Liga Konferencji Europy to nowe rozgrywki. Wezmą w niej udział drużyny z niższych miejsc w swojej lidze niż te, które wywalczyły udział w Lidze Europy czy Lidze Mistrzów. W nowych rozgrywkach będą mogły uczestniczyć trzy polskie kluby.

Od sezonu 2017/18 mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy pokazuje Polsat Sport Premium. Natomiast TVP ma sublicencję, która pozwala pokazywać jeden mecz Ligi Mistrzów, który odbywa się w środę. A także Telewizja Polska pokazuje spotkania polskich drużyn i skróty wszystkich meczów.

ViaPlay to platforma, która należy do firmy Nordic Entertainment Group (NENT Group). Viaplay ma zadebiutować w Polsce w sierpniu 2021 roku. W Polsce dostęp do tej platformy będzie kosztować 34 zł miesięcznie. Oferta ViaPlay jest bardzo szeroka. Oferuje filmy i seriale, a także produkcje dla dzieci i transmisje sportowe.