Spotify z nową funkcją. Powrót tekstów piosenek

Spotify testuje nową funkcję – wyświetlanie tekstu piosenki podczas danego utworu. Jednak na razie opcja dostępna jest na wybranych rynkach.

Testy nowej funkcji na razie obejmują wybrane rynki. Nie wiadomo, kiedy funkcja będzie dostępna w Polsce. Testy dotyczą na razie ograniczonej grupy użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Firma chce sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie nową opcją i później zdecyduje, czy funkcja zostanie wprowadzona na stałe.

W ubiegłym roku teksty wprowadzono w Azji i w Ameryce Południowej (Brazylia, Meksyk, Hongkong, Tajlandia i Indie.).

Kiedyś na Spotify była dostępna już opcja wyświetlania tekstu piosenki podczas odtwarzania utworu, jednak zniknęła parę lat temu. Wielu użytkowników cieszyłoby się na jej powrót.

– Możemy potwierdzić, że obecnie testujemy naszą funkcję tekstową na wybranej liczbie użytkowników w USA. W Spotify rutynowo przeprowadzamy szereg testów, aby poprawić komfort użytkowania. W tej chwili nie mamy żadnych dalszych wiadomości do przekazani – oświadczył rzecznik Spotify.

fot. Musixmatch

Musixmatch do 2016 roku udostępniało teksty piosenek w Spotify. Później firma zaczęła współpracować z Genius, jednak udostępniając tylko okrojone treści. Pojawiła się karta „Behind the lyrics”, która jest dostępna do teraz. Użytkownik może zobaczyć małe fragmenty tekstu i ciekawostki o danej piosence czy wokaliście.

Spotify to szwedzki serwis strumieniowy oferujący dostęp do muzyki oraz podcastów. Utworzony w 2006 roku. Usługa oferuje funkcję bezpłatną i premium. Opcja bezpłatna zawiera reklamy.

Dodatkowe funkcje, takie jak słuchanie offline i słuchanie bez reklam, są oferowane za pośrednictwem płatnych subskrypcji. Użytkownicy mogą także tworzyć playlisty z utworami.

Na koniec 2020 roku serwis miał 345 mln użytkowników, z czego 155 mln to abonenci kont premium. To wzrost o 27 procent w porównaniu z 2019 rokiem.

Co więcej, podcasty w serwisie byłym strzałem w dziesiątkę. Zanotowały one wzrost czasu spędzonego na ich słuchaniu aż o 200%. Obecnie z 700 tysięcy podcastów dostępnych na platformie korzysta 16% użytkowników.

Źródło: Engadget.com