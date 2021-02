Player.pl całkowicie płatny. Nowe ceny w serwisie

Od wtorku 16 lutego wszystkie treści w serwisie Player.pl będą całkowicie płatne. Nie będzie już opcji bezpłatnej z reklamami.

Player oferuje użytkownikom 3 opcje subskrypcji. Pierwszy pakiet to Player z reklamami i obecnie kosztuje 4 zł miesięcznie na 30 dni. Obejmuje on wszystkie treści z serwisu Player, jak i oryginalne produkcje Playera, kolekcję discovery+, a także prapremiery produkcji telewizyjnych TVN Grupy Discovery. Po pierwszym miesiącu cena wzrośnie do 8 złotych.

Dostępny jest również pakiet bez reklam (Player) – 15 zł na 30 dni. Obecnie kosztuje on 7,50 złotych. Obejmuje on te same treści co pakiet tańszy, jednak ten pakiet nie ma reklam. Do wyboru jest także trzeci pakiet – Player + TV – obejmuje on wszystkie treści, które dwa wcześniejsze zestawy oraz dodatkowo streaming 30 stacji telewizyjnych. Jego koszt to 30 zł za 30 dni. Natomiast obecnie kosztuje 15 złotych. W pierwszym miesiącu ceny są o połowę niższe.

– 16 lutego 2021 r. wykonamy kolejny krok w realizacji naszej strategii. Warunkiem będzie decyzja o subskrypcji w jednym z 2 modeli: bez reklam lub, przy wyborze niższej opłaty, z reklamami towarzyszącymi oglądanym treściom – wyjaśnia biuro reklamy TVN Media.

Jak wynika z informacji prasowej, TVN Player będzie charakteryzować unikalność.

– Player znacząco rozbuduje swoją ofertę. Pojawią się nowe, premierowe propozycje, w tym duża ilość tzw. „player originals”, czyli treści przygotowanych specjalnie dla platformy. Rozbudujemy również treści reality, cieszące się dużą popularnością wśród młodszych odbiorców – dodaje biuro reklamy TVN Media.

Co więcej, Player chce również zadbać o precyzję, jakość i efektywność swojego serwisu. W marcu Player ogłosi pełną ofertę komercyjną serwisu.