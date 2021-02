Dawid Podsiadło i Radek Kotarski stworzyli wspólny podcast „Podsiadło Kotarski Podcast”. Autorzy nowego podcastu chcą, aby słuchacze poczuli się jak na spotkaniu ze znajomymi.

W czwartek 11 lutego Podsiadło i Kotarski ruszyli ze wspólnym podcastem. W Internecie pojawiły się już dwa odcinki ich wspólnego podcastu.

Radosław Kotarski i Dawid Podsiadło w nowym podcaście polecają sobie najciekawsze odkrycia m.in. z zakresu popkultury. Dzielą się również swoimi opiniami i opowiadają o tym, co zwróciło ich uwagę w ostatnich dniach. Podcast nie ma żadnych ograniczeń i jest bardzo spontaniczny.

W mediach społecznościowych Dawid Podsiadło i Radek Kotarski opublikowali krótki filmik zachęcający do wysłuchania podcastu. Opowiadają w nim m.in. o tym, dlaczego zdecydowali się nagrywać swoje rozmowy i udostępniać je w Internecie.

Podcastu można słuchać m.in. na ich nowym kanale na YouTubie oraz w serwisie Spotify. Autorzy opublikowali już dwa odcinki: „Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączę na amen” oraz „Czy „Kalifat” na Nesquicku to dobry serial?”

Nowe odcinki podcastu będą pojawiać się co czwartek od 11 lutego w formie audio na platformach streamingowych oraz kanale YouTube.

Dawid Podsiadło to polski piosenkarz oraz autor tekstów. W 2012 roku zwyciężył w finale drugiej edycji programu telewizyjnego „X Factor”. W 2013 roku wydał debiutancki album pt. Comfort and Happiness. W 2015 roku wydał drugi album pt. Annoyance and Disappointment. Natomiast w 2018 roku wydał trzeci album pt. Małomiasteczkowy. Był osiemnastokrotnie nominowany do nagród Fryderyków i dwanaście razy wygrywał ten plebiscyt.

Radek Kotarski to twórca kanału Polimaty w serwisie YouTube, w którym prezentuje treści edukacyjne. Jest współzałożycielem sieci partnerskiej LifeTube, a także właścicielem wydawnictwa Altenberg. Od ponad sześciu lat Kotarski występuje w reklamie Banku Millennium.

fot. Google