YouTube Shorts debiutuje w Polsce

14 lipca w Polsce zadebiutuje YouTube Shorts w wersji beta. Ta funkcja pozwala na tworzenie krótkich filmów, maksymalnie do 60 sekund.

Funkcja YouTube Shorts jest obecnie dostępna w 26 krajach. 12 lipca Google wprowadza usługę na całym świecie. YouTube Shorts będzie dostępny już w 100 krajach, w których jest platforma YouTube.

Użytkownicy tej funkcji będą mogli korzystać, m.in. z wielosegmentowej kamery umożliwiającej połączenie kilku klipów wideo razem. Co więcej, będą mogli nagrywać klipy z muzyką czy sterować ustawieniami prędkości. Dodatkowo będą mogli również pobrać próbki ścieżek dźwiękowych z materiałów opublikowanych na YouTube i tworzyć wiele nowych shortsów.

Oprócz tego w shortsach będzie można dodać tekst w konkretnych momentach filmu czy automatycznie dodawać napisy do klipów. Nie zabraknie także przeróżnych filtrów, które będzie można wykorzystać w filmikach. Co więcej, w nowej usłudze będzie można dodać klipy z galerii telefonu do treści nagranych przy użyciu kamery do Shorts.

Użytkownicy nowej funkcji YouTube’a mają dostęp do biblioteki utworów, których mogą używać w swoich filmach. To ponad 250 wytwórni i wydawców z całego świata. W tym m.in. od Universal Music Group, Sony Music Entertainment i Sony Music Publishing, Warner Music Grupy i Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars czy Kobalt.

fot. Google

YouTube wprowadził specjalną sekcję Shorts na stronie głównej, a także nowy odtwarzacz, który pozwala przeglądać filmy w pionie. Co więcej, nowa funkcja jest zintegrowana z YouTubem. Jeśli użytkownik w nowej usłudze usłyszy fragment piosenki, to z łatwością będzie mógł znaleźć jej pełną wersję czy obejrzeć teledysk bądź dowiedzieć się więcej o wykonawcy.

YouTube Shorts – jak stworzyć krótkie nagrania?

YouTube Shorts to z pewnością konkurencja dla słynnego TikToka i Instagram Reels. Usługa Youtube’a ruszyła we wrześniu 2020 roku w Indiach, gdzie TikTok nie jest dostępny.

YouTube Shorts pozwala nagrywać krótkie filmiki, nieprzekraczające 60 sekund tylko za pomocą telefonu i kamery do krótkich formatów w aplikacji YouTube. Aby nagrać shortsa, należy zalogować się w aplikacji YouTube na urządzeniu mobilnym. Następnie kliknąć ikonę z napisem „utwórz”, po czym kliknąć „utwórz krótki format”. Jeśli użytkownik chce nagrać filmik, który dłuższy niż 15 sekund, należy dotknąć „15” nad przyciskiem nagrywania. Jeśli internauta chce nagrać klip trwający do 60 sekund, należy kliknąć ikonę z napisem „60”. Aby nagrać klip, należy przytrzymać przycisk nagrywania. Następnie należy kliknąć ikonę z napisem „Gotowe” i przesłać swój materiał.