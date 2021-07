„Dzień Dobry Wakacje” od 2 sierpnia w każdy poranek

Od 2 sierpnia program „Dzień Dobry Wakacje” będzie emitowany również w dni powszednie. Program poprowadzą znane duety Agnieszka Woźniak – Starak i Ewa Drzyzga, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Dorota Wellman i Marcin Prokop. A także Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik, Filip Chajzer i Małgorzata Ohme. Widzowie będą mogli oglądać program śniadaniowy codziennie.

W wakacyjnych odcinkach w programie pojawią się znane serie: „Rey smakuje” z Mikołajem Reyem, „Do zobaczenia” z Michałem Cessanisem i „Co z tego wyrośnie?” z Łukaszem Skopem.

W programie nie zabraknie również aktualnych tematów, które zapewnią widzom dostęp do najważniejszych informacji podczas urlopów i wyjazdów. Niektóre z odcinków programu powstaną w całości w wyjazdowych studiach.

– Wiemy jak ważny jest dla naszych widzów program, z którym spędzają każdy poranek, dlatego powracamy do codziennych wydań. Skupimy się na najważniejszych tematach związanych z sezonem wakacyjnym. Ale będziemy również kontynuować te projekty, które spotykają się z wyjątkowo pozytywnym odzewem ze strony naszych widzów. Od stycznia do czerwca DDTVN utrzymał pozycję lidera w grupie komercyjnej. To dla nas ogromna motywacja do tego, by tworzyć coraz lepszy program w odpowiedzi na zaufanie, którym obdarzają nas nasi widzowie – powiedziała producentka Ewa Baj.

Program „Dzień Dobry Wakacje” to wakacyjna odsłona śniadaniówki „Dzień Dobry TVN”. Jest emitowany od 2010 roku w czasie letnich wakacji wyłącznie w weekendy. Program startuje o godzinie 9:00 i trwa do 11:30. Widzowie w tym roku będą mogli oglądać „Dzień Dobry Wakacje” od poniedziałku do niedzieli od godziny 9:00.