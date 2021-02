Marzena Rogalska po 12 latach odchodzi z TVP

Marzena Rogalska pożegnała się z Telewizją Polską. W TVP pracowała przez 12 lat. Ostatnio przez wiele lat współprowadziła program śniadaniowy „Pytanie na Śniadanie”.

Jak wiadomo, Marzena Rogalska miała być jedną z twarzy nowego kanału TVP Kobieta.

Dziennikarka w swoim wpisie na Facebooku m.in. zachęciła do słuchania jej audycji w Radiu Złote Przeboje.

– Chcę być z Wami w kontakcie, zaglądajcie tutaj, w każdy piątek od 14-stej do 18-stej będziemy się słyszeć w Radiu Złote Przeboje. Możemy się też zobaczyć w Teatrze Capitol, w spektaklu „Czy ty to ty”. Zapraszam Was również do podróży w czasie podczas lektury mojej najnowszej powieści „Czas tajemnic” – napisała na Facebooku.