Bracia Sekielscy z nowym projektem

Bracia Sekielscy planują stworzyć Sekielski Brothers Studio. Będą zajmować się tworzeniem podcastów, programów publicystycznych, wywiadów, reportaży czy filmów dokumentalnych. Chcą rozpocząć swoją działalność w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

– Wsparcie jakiego udzieliliście naszym niezależnym produkcjom dokumentalnym i Wasze pozytywne reakcje na naszą twórczość, zainspirowały nas do podjęcia próby stworzenia nowego medium – niezależnego od polityków i finansowych grup nacisku – bracia Sekielsy opowiedzieli o swoim nowym projekcie.

– W czasie, gdy przedstawiciele rządzącej partii zapowiadają „dekoncentrację” i »”repolonizację” mediów krytycznych wobec rządu i gdy tzw. media publiczne stały się tubą propagandową jednej opcji politycznej, niezwykle ważne stało się budowanie własnych, niezależnych mediów społecznych. Niezbędne są media, które działać będą w interesie obywateli, a nie tego czy innego polityka – dodają bracia Sekielscy.

Bracia Sekielscy i nowy projekt

Bracia Sekielscy zapowiedzieli, że będą tworzyć cykliczną emisję programów wideo. Pojawią się tam treści całkiem nowe, ale również te, które obecnie można oglądać m.in. na ich kanale na YouTubie.

Publicystyka obejmować będzie m.in „Sekielski Sunday Night Live”. Jest to program znany z Facebooka oraz obecnie na żywo na Youtubie. Co więcej, bracia Sekielscy mówią również o programie „Sekielscy w ringu” – będzie dostępny co miesiąc dla tzw. Patronów (osób, które wpłacają pieniądze na stronie Patronite.pl). Ostatni program publicystyczny to „Bracia Sekielscy kontra internetowi trolle i głupota polskich elit”.

Bracia Sekielscy

Będą dostępne również wywiady m.in. „Sekielski o nałogach” (rozmowy M. Sekielskiego z ludźmi, którzy walczą z różnymi uzależnieniami), „Sekielski na zdrowie”, „Sekielski online” (rozmowy Tomasza Sekielskiego o polityce).

Widzowie będą mogli również obejrzeć program interwencyjno-śledczy o nazwie „Raport Sekielskiego”. Pojawi się także serial dokumentalny „12 wyzwań Sekielskiego” (walka Tomasza Sekielskiego z jego otyłością).

Wszystkie programy pojawią się również w wersji audio.

– Aby zrealizować nasze pomysły musimy zbudować profesjonalne studio nagraniowe i wyposażyć je w niezbędny sprzęt. Potrzebne będzie również zaplecze techniczne i redakcyjne. Ale najważniejsi są współpracownicy, bez nich sami nie damy sobie rady” – opowiadają Marek i Tomasz Sekielscy. – Chcemy by było to miejsce, w którym swobodnie, bez cenzury i nacisków, działać będą mogli młodzi twórcy, dziś odbijający się od drzwi dużych korporacji medialnych – dodają.

Marek i Tomasz Sekielscy na YouTubie

W połowie maja tego roku na platformie YouTube pojawił się drugi film braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Do tej pory został obejrzany 7,5 mln razy.

Marek i Tomasz Sekielscy

Film z 2019 roku „Tylko nie mów nikomu” wyświetlono 24 mln razy.

Bracia Sekielscy pracują aktualnie nad nowym filmem o aferze SKOK. Dokument powinien pojawić się na przełomie 2020 i 2021 roku.

Marek i Tomasz Sekielscy byli laureatami Nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego w 2019 roku. Co więcej, Tomasz Sekielski otrzymał tytuł Dziennikarza Roku 2019.