Polacy coraz chętniej sięgają po zamienniki mięsa

Z najnowszych badań IMAS dotyczących zwyczajów żywieniowych Polaków wynika, że osoby w wieku 18-24 lata ograniczają mięso w swojej diecie i chętnie sięgają po zamienniki mięsa.

W najnowszym badaniu IMAS zapytano Polaków czy znają substytuty mięsa. Jako przykład podano takie produkty roślinne jak kabanosy, wędliny i burgery, a także tzw. mięso komórkowe. Zapytano Polaków, czy są gotowi na tego rodzaju propozycję, a także o to, ile osób aktualnie kupuje zamienniki mięsa. Polacy są otwarci na mięso komórkowe. Okazuje się, że 39% Polaków słyszało o mięsie komórkowym już wcześniej. 1/3 badanych chętnie kupiłaby tego typu produkt. W najmłodszej grupie respondentów co druga osoba deklaruje taki zakup.

W Polsce mięso roślinne jest całkiem dobrze znane. 59% Polaków i 75% młodych osób w wieku 18-24 lata zna je przynajmniej ze słyszenia. Co piąty Polak deklaruje, że sięga po ten produkt. Natomiast co trzecia osoba w wieku 18-24 lata chętnie kupuje i spożywa roślinne zamienniki mięsa.

– Traktujemy obecne zamienniki mięsa jako element przejściowy. Oznacza to, że muszą one być podobne do mięsa po to, aby ludzie przyzwyczajeni do kotleta na talerzu nie czuli, że z czegoś rezygnują. Za kilkanaście lat normalne będzie dla większości Polaków to, że pełnowartościowy posiłek może być talerzem składającym się tylko z warzyw. Dodatkowo szybko rozwijające się startupy z zakresu produkcji mięsa hodowanego komórkowo pozwalają nam wierzyć, że już niedługo nawet do tego, żeby zjeść steka nie trzeba będzie zabijać krowy, ani nadmiernie wykorzystywać zasobów naszej planety – skomentował Piotr Grabowski.