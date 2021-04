Viaplay będzie transmitować Bundesligę do 2029 roku

Właściciel platformy Viaplay oraz Bundesliga przedłużyły umowę dotyczącą praw do transmisji rozgrywek niemieckiej ligi o kolejne cztery lata. Viaplay nabyła prawa do sezonu 2028/2029. Bundesliga będzie transmitowana na 9 rynkach europejskich, w tym w Polsce.

Firma Nordic Entertainment Group o nabyciu praw do transmitowania Bundesligi poinformowała w listopadzie 2020 roku. Viaplay zakomunikowała, że pokaże wszystkie mecze niemieckiej, pierwszej ligi (Bundesliga), a także drugiej ligi (2. Bundesliga) – od sezonu 2021/2022 do 2024/2025. Jednak teraz przedłużyła prawa o kolejne cztery lata. W marcu 2021 roku NENT Group powiadomiła, że od przyszłego sezonu pokaże rozgrywki Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

– Podpisując tę długoterminową umowę, po raz kolejny potwierdzamy strategiczne podejście do ścisłej współpracy z naszymi partnerami, w celu dostarczania światowej klasy produktu kibicom w całej Europie. Biorąc pod uwagę ambicje NENT Group w obszarze streamingu oraz jej podejście do innowacji, które odzwierciedla również nasz własny etos, NENT Group oraz Bundesliga tworzą fundament partnerstwa, będącego zapowiedzią wielu wspólnych i ekscytujących momentów w nadchodzących latach – powiedział Robert Klein, prezes Bundesliga International.

Mecze Bundesligi w Viaplay do 2029 roku

Platforma pokaże mecze Bundesligi w 9 krajach: w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce. Viaplay w każdym sezonie pokaże ponad 300 spotkań Bundesligi, a także spotkania o Superpuchar Niemiec i baraże o awans do Bundesligi.

– To historyczne partnerstwo obejmujące dziewięć krajów, stanowi element realizacji naszych celów, które oparte są na długoterminowych kontraktach pozwalających spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na długofalowy rozwój naszej usługi, tworzonej z myślą o obecnych, lecz co równie istotne, przyszłych kibicach – zapewnił Anders Jensen, prezes NENT Group.

Obecnie Bundesligę w Polsce transmituje telewizja Eleven Sports i Canal+. Wcześniej mecze ligi niemieckiej pokazywał Eurosport.

ViaPlay to platforma, która należy do firmy Nordic Entertainment Group (NENT Group). Viaplay ma zadebiutować w Polsce w sierpniu 2021 roku. W Polsce dostęp do tej platformy będzie kosztować 34 zł miesięcznie. Oferta ViaPlay jest bardzo szeroka. Oferuje filmy i seriale, a także produkcje dla dzieci i transmisje sportowe.