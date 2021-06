Tandem Media: Co trzeci polski internauta słucha podcastów

Podcasty w ostatnim czasie stały się bardzo popularnie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tandem Media ogłosiło wyniki swojego badania „Słuchacz podcastów w Polsce 2020”. Prawie co trzeci polski internauta słucha regularnie podcastów.

W 2020 roku podcasty regularnie włączał już prawie co trzeci internauta. Jak wynika z badania Tandem Media (Grupa Radiowa Agory), dwie trzecie osób zaczęło ich słuchać w ostatnim czasie, a dotychczasowi użytkownicy sięgali do nich częściej niż rok temu. Co więcej, podcasty niezmiennie cieszą się opinią wiarygodnego medium, a powiązane z nimi przekazy reklamowe – wysokim stopniem akceptacji odbiorców.

Drugą edycję badania „Słuchacz podcastów w Polsce” zrealizowała firma Tandem Media wraz z Publicis Groupe w listopadzie 2020 roku. Wykonano je na 6,4 tys. internautach powyżej 15. roku życia. Zasięg miesięczny podcastów w Polsce wzrósł z 27 proc. w 2019 do 31 proc. w 2020 roku. Badanie pokazało, że Polska jest w grupie najszybciej rozwijających się rynków podcastowych na świecie. Podcastów w Polsce słucha co trzeci internauta, czyli prawie 9 milionów osób.

– Podcasty, które przebojem wdarły się do naszego krajobrazu mediowego w ciągu ostatnich dwóch lat, już na stałe do niego weszły, a Polacy je pokochali – lawinowo przybywa zarówno słuchaczy, jak i nowych tytułów serii podcastowych. W samym tylko 2020 r. liczba audycji według katalogu podkasty.info wzrosła aż sześciokrotnie. Warto podkreślić, że słuchalność podcastów w naszym kraju osiągnęła już poziom, który znamy z rynków zachodnich. Zgodnie z danymi Voxnest Polska jest wśród dziesięciu najdynamiczniej rozwijających się podcastowo rynków na świecie – powiedział Michał Dobrzański, szef działu badań Tandem Media.

Popularność podcastów w Polsce

Jak wynika z badania, 65% wszystkich słuchaczy to osoby, które zaczęły przygodę z podcastami w ciągu ostatniego roku. 27% badanych wskazało, że w okresie pandemii poświęcają więcej czasu na słuchanie. Podcasty najczęściej słuchano w domu (81%), a korzystanie ze smartfona nieco spadło na rzecz laptopa (47% smartfon vs 26% laptop).

fot. www.agora.pl

Podcasty w ostatnim czasie stały się bardzo popularne. O ich popularności decyduje wiele czynników. Są to przede wszystkim stały dostęp Polaków do internetu oraz tzw. smartfonizacja. Jak wynika z badania, wpływ ma także zmęczenie ekranami, które może być częściowo związane z pandemią koronawirusa. Polacy szukają atrakcyjnych treści audio, które jednocześnie oszczędzają i gospodarują wolny czas. Blisko połowa słuchaczy podcastów włącza je dla rozrywki, żeby odpocząć i zrelaksować się, a ponad jedna trzecia chce dzięki nim dowiedzieć się więcej o świecie.

– Wiele osób szuka w audycjach internetowych na żądanie fachowej wiedzy ekspertów lub dodatkowego zajęcia podczas wykonywania innych czynności. Ulubione tematy podcastów w 2020 r. deklarowane przez uczestników badania to: historia i społeczeństwo, psychologia, lifestyle, kryminały, wiadomości i polityka, muzyka oraz zdrowie – powiedział Radosław Sączek, szef działu produkcji komercyjnych treści audio Tandem Media.

Badanie Tandem Media wskazało, że słuchacze podcastów to bardzo atrakcyjna dla reklamodawców grupa konsumentów. Połowa słuchaczy to osoby z wyższym wykształceniem, a aż 57% to użytkownicy w wieku powyżej 35. roku życia. Co ważne, odbiorcy podcastów pod względem wiarygodności najwyżej stawiają właśnie to medium. Wysoko uplasowały się również portale informacyjne oraz radio. Większość badanych deklarowała również kontakt z reklamą związaną z podcastami. 69% akceptuje ją w postaci cyklu lub odcinka sponsorowanego, a 68% – rekomendacji konkretnej marki przekazywanej przez twórcę audycji.

Tandem Media to broker kinowo-radiowo-podcastowy, który pośredniczy m.in. w sprzedaży czasu reklamowego w stacjach radiowych Grupy Radiowej Agora i rozwija ofertę reklam audio związanych z podcastami.

fot. unsplash.com