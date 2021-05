Justyna Mazur z podcastem kryminalnym na platformie TOK FM

Justyna Mazur w TOK FM przedstawia historie miłosne, które zakończyły się zabójstwem. „Jedno z nas zabije” to nowy format, który w Telewizji można oglądać w Crime+Investigation Polsat, a w formie podcastu w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.

Justyna Mazur to autorka jednego z najpopularniejszych polskich podcastów kryminalnych. W TOK FM opowie historie miłosne, które zakończyły się zabójstwem. Platforma przedstawi losy czterech par, których związki miały tragiczny finał.

– W programie poruszam sprawy, które wydarzyły się w związkach. Małżeńskich, partnerskich. Przyjrzenie się motywacji sprawców zabójstw bliskich osób to niezwykłe przeżycie. W tak zwanych zbrodniach z miłości motywacje kobiet są zupełnie inne niż motywacje mężczyzn – ci zabijają z zazdrości, chęci zemsty. Kobiety zaś z nienawiści i poczucia krzywdy. Do jakiego konfliktu musi dojść w związku, by jedno zdecydowało się odebrać życie drugiemu? To fascynujące z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia. W programie poznamy motywację sprawców takich właśnie zabójstw z miłości – powiedziała Justyna Mazur, gospodyni programu „Jedno z nas zabije”.

Justyna Mazur autorką nowego podcastu w TOK FM

Podcasty opowiadają historie czterech małżeństw. Alicja i Adam to małżeństwo z Chorzowa. Alicja pewnego dnia nie wraca do domu. Od kilkunastu lat jej najbliżsi nie wiedzą, co się z nią stało. Elżbieta i Jacek to pozornie szczęśliwe małżeństwo z Rzeszowa. Któregoś ranka Jacek zadzwonił po karetkę, twierdząc, że jego żona nie żyje. Kolejna historia opowiada o Annie, która nie była już szczęśliwa z Mariuszem, wdała się w romans z Pedrem – portugalskim biznesmenem. Mariusz jednak nie pozwolił jej odejść, a ze spotkania z kochankiem swojej wybranki wrócił sam. Zuza zamieszkała u swojego ukochanego Piotra, właściciela stadniny koni w Beskidach. Gdy z czasem zbliżyła się do pracującego tam Marcina, Piotr wziął sprawy w swoje ręce. Marcin i jego kolega Bogdan zostali zamordowani. Początkiem każdej z tych historii była miłość, która z czasem zamieniła się w obsesję, zazdrość i nienawiść. A na końcu doprowadziły do tragedii.

Justyna Mazur to autorka podcastu „Piąte: nie zabijaj”. To z pewnością jeden z najpopularniejszychpodcastów kryminalnych w Polsce. Każdego odcinka jej podcastu słucha około 250 tys. osób. Justynę doceniło jury plebiscytu Best Stream Awards 2019. Dostała dwie statuetki za najlepszy podcast.

Pierwszy odcinek nowego podcastu „Jedno z nas zabije” pojawił się 7 maja w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl o 18:00, a w telewizji Crime+Investigation Polsat – o 21:00. Platforma przedstawi cztery odcinki podcastu.