Tomasz Lis z nowym podcastem „Świat_pl”

Tomasz Lis ruszył z nowym podcastem „Świat_pl”. Pierwszy odcinek wystartował 22 stycznia o godzinie 10:30 na Newsweek.pl i na głównej stronie Onetu.

Kolejne odcinki „Świat_pl” będą pojawiały się w każdy piątek dla subskrybentów Newsweek.pl oraz Mediaklub.pl.

Program, który obecnie prowadzi dziennikarz – „Tomasz Lis.” – będzie pojawiać się nieregularnie jako odcinki specjalne.

W nowym podcaście będzie poruszać bieżące tematy z kraju i ze świata. Dziennikarz co tydzień będzie gościć w swoim podcaście osoby z Polski, jak i zagranicy.

– Chcę, by moi odbiorcy mogli posłuchać rozmów o tym, co dzieje się na świecie, czasem z odniesieniami do Polski, z ludźmi których w Polsce nie ma albo są bardzo rzadko. Przynajmniej raz na jakiś czas warto wyjść z naszego grajdołka. To będą długie, pogłębione rozmowy z ludźmi polityki, mediów i kultury. Po obu stronach Atlantyku – powiedział Tomasz Lis.