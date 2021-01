10 tendencji w mediach społecznościowych w 2021

Od komunikacji do infotainment, poprzez rozwój TikTok, korporacyjnych sieci społecznościowych, czy audio. Odkryj 10 trendów w mediach społecznościowych w 2021 r.

Marki polegają na kodach informacyjnych i rozrywkowych w celu przekazywania wiadomości. W mniejszym stopniu zajmują się one komunikacją produktową, a bardziej komunikacją jako medium. Dla marki, osoby wywierające wpływ muszą być dzisiaj postrzegane jako kronikarze, którzy będą mówić o produktach, oczywiście, ale także i przede wszystkim o wartościach.

Oferta dotycząca sprzedaży społecznej w końcu rusza, przyspieszona przez kryzys zdrowotny.

Rozmawiamy o tym od lat. W drugiej połowie 2020 roku obserwujemy wzrost oferty sieci społecznościowych. Przykład z shop’inApp z Facebooka. Kryzys zdrowotny przyspieszy również dojrzewanie zakupów na portalach społecznościowych. Wraz z przebudową i zamknięciem sklepów, świąteczne zakupy będą odbywać się z kanapy, z naciskiem na technikę cyfrową. Z punktu widzenia użytkownika przyczyni się to do zwiększenia dojrzałości zakupów w sieciach społecznościowych. Tendencja, która powinna pojawić się w 2021 r.: sprzedaż społeczna napędzana przez pracowników, którzy staną się animatorami sprzedaży zarówno w środowisku fizycznym, jak i cyfrowym. Jeśli tendencja ta występuje obecnie głównie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, to powinna szybko pojawić się w Polsce.

2021, wzrost znaczenia TikToka.

Ograniczenie przyniosło wyraźne korzyści sieci, która znacznie zwiększyła swoją publiczność, oczywiście pod względem ilościowym, ale również pod względem zróżnicowania grup wiekowych. Sieci udało się znaleźć swoich odbiorców i stworzyć własne kody. Oferta medialna TikTok została wzmocniona, aby dostosować ją do marek, które będą pojawiać się coraz częściej w najbliższych miesiącach. Jest to nadal dostępny cel, a wpływy są często wyłączne dla tej sieci.

Sieci społecznościowe stanowią obecnie odniesienie kulturowe

Jeśli kiedyś portale społecznościowe opierały się na popkulturze, to dziś seriale, filmy, programy telewizyjne integrują jej kody i coraz bardziej się do niej odwołują. Wystarczy spojrzeć na sukces Netflixa.

Firma staje się jednym z filarów komunikacji marki.

Firmy w coraz większym stopniu wykorzystują korporację (firmę, ludzi, CSR) do ujawniania wartości i zobowiązań korporacyjnych. Firma nie kryje się już za marką, staje się prawdziwym filarem komunikacji marki. Przed wyróżnieniem com produkt com corpo. Dzisiaj komunikacja korporacyjna zasila i służy komunikacji produktowej. Staje się to argumentem związanym z reasekuracją i sprzedażą.

Gry wideo i transmisja strumieniowa RS.

Trend, który stanie się prawdziwym filarem komunikacji w 2021 roku. Gry wideo od dawna postrzegane są jako świat odrębny, zarezerwowany dla kategorii maniaków i kujonów. W ciągu ostatnich 2 lat, pasja do gier wideo stała się hobby jak każde inne. Tak jak oglądanie programów telewizyjnych czy zakupy.

Korporacyjne sieci społecznościowe.

Kwestia w czasie kryzysu zdrowotnego: utrzymanie więzi i kultury korporacyjnej. Korporacyjne sieci społecznościowe staną się coraz ważniejsze.

Przyspieszenie formatów audio na portalach społecznościowych.

Tendencja się wyłaniała, przyspieszała. Sieci społecznościowe zaczynają wychodzić z rodzimych formatów audio. Przykładowe tweety głosowe wydane w tym roku, format dostępny również w Messenger lub WhatsApp. Marki i twórcy treści coraz częściej korzystają z formatu audio nawet w serwisach Facebook, Instagram, Twitter. Podcast emancypuje się z platform, aby dotrzeć natywnie do publikacji na portalach społecznościowych.

Pojawienie się twórców mikro treści.

Obecnie platformy nie są już tylko platformami dystrybucyjnymi, ale stają się platformami tworzenia. Co więcej, niektóre portale społecznościowe, takie jak Snapchat i jego historie z historiami oferującymi szerokie możliwości twórcze, nie są pozycjonowane jako sieci dystrybucji, ale jako sieci kreacji. Sieci społecznościowe oferują coraz więcej narzędzi do edycji, takich jak TikTok. Zmiana paradygmatu: w przeszłości lubiliśmy ludzi za to, co reprezentowali, za ich wizerunek. Dziś bardziej chodzi nam o to, co oni osiągają. To pojęcie reżyserii jest ważne: nie dzielę się pięknym obrazem, opowiadam historię i inscenizuję ją. Bez ambicji wywierania wpływu. Liczy się kreatywność, a nie liczba naśladowców czy akcji.

Reedycja wygenerowanej zawartości.

Użytkownicy biorą istniejące formaty i remiksują je, biorą istniejące sceny i reinterpretują je, parodiują treść. Ten trend przyspieszył dzięki TikTokowi i kreatywnym narzędziom.