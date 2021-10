„Pajęczyna” od 19 października w Player.pl

Od 19 października w serwisie Player.pl będzie można oglądać nowy serial „Pajęczyna”. W głównej roli wystąpi Joanna Kulig. Daria Zawiałow zaś nagrała singiel, który promuje nowy serial „Pajęczyna”.

Akcja serialu „Pajęczyna” odbywa się równolegle w 1978 oraz 2010 roku. Historia jest luźno inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Opowiada m.in. o nieznanych dotąd kulisach udziału Polski w wyścigu atomowym w końcówce lat 70.

O czym opowiada serial „Pajęczyna”?

„Pajęczyna” opowiada historię Kornelii Titko (Joanna Kulig), odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, której dzieciństwo zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry. Matka Kornelii była wybitnym fizykiem jądrowym. W gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza.

Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo.

Na ekranie pojawią się m.in. Eryk Lubos, Anna Radwan, Michalina Olszańska, Mateusz Banasiuk, Edyta Olszówka, Marek Kalita, Rafał Mohr, Andrzej Grabowski, Szymon Bobrowski, Wojciech Wysocki, Liliana Głąbczyńska, Przemysław Sadowski, a także Hubert Miłkowski.

Promocja serialu rozpoczęła się 1 października. Zorganizowano m.in. akcję teaserową. Na ulicach największych miast pojawiły się plakaty „Atom przyszłością narodu” utrzymane w stylistyce późnego PRLu”. W niektórych miastach pojawiły się także słupy, które wydały bardzo charakterystyczne dźwięki – licznika Geigera, czyli urządzenia sprawdzającego siłę promieniowania radioaktywnego na danym terenie. Co więcej, przygotowano także spoty telewizyjne, które można zobaczyć na antenie TVN oraz w mediach społecznościowych TVN Grupa Discovery.

Serial jest koprodukcją House Media Company i TVN Grupa Discovery. Producentami są Wojciech Bockenhaim i Grzegorz Olkowski. Serial wyreżyserował Łukasz Jaworski, a autorem zdjęć jest Witold Płóciennik. Scenografię zaś przygotował Maciej Fajst, a kostiumami zajęła się Ewa Gronowska. Za charakteryzację odpowiedziała Pola Guźlińska. Kierownikiem produkcji serialu jest Tomasz Parnowski, a autorami scenariusza Dariusz Suska, Wojciech Bockenheim, a także Jacek Małecki.

Daria Zawiałow w utworze promującym serial

Piosenkę do serialu nagrała Daria Zawiałow. Premiera utworu „Serca gwiazd” miała miejsce w piątek 15 października w stacjach radiowych oraz w serwisach muzycznych. Jest to cover Haliny Frąckowiak z lat 80. Niedługo pojawi się także teledysk do piosenki.

Daria Zawiałow jest obecnie jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. W przeszłości wzięła udział w takich programach jak „Mam Talent” i „X Factor”.

fot. www.tvn.pl