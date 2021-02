Bartek Winczewski szefem muzycznym Radia Nowy Świat

Bartek Winczewski został nowym szefem muzycznym Radia Nowy Świat. Zastąpił Krzysztofa Łuszczewskiego, który zmarł w styczniu.

Bartek Winczewski do tej pory w Radiu Nowy Świat prowadził swój program „Świat Nowej Muzyki”. Przedstawia słuchaczom m.in. nowe brzmienia i nowe talenty. Winczewski dołączył do Radia Nowy Świat w czerwcu 2020 roku.

Winczewski podkreśla, że najważniejsze dla niego jest to, aby znaleźć „złoty środek” pomiędzy tym, co znane i starsze a tym co jest świeże i nowe. Radio pozostanie wierne klasykom, ale także otworzy się na nową muzykę i trendy.

Bartek Winczewski to dziennikarz i radiowiec. Pracował m.in. w magazynie „Machina”, pisał także dla „Przekroju”. Pracował dla radia Chilli Zet i Radia PIN. Publikował również w magazynie „Film”, „Elle” oraz literackim miesięczniku „Bluszcz”.

fot. Google

Radio Nowy Świat to internetowa stacja radiowa o profilu muzyczno-publicystycznym. Nadaje od 10 lipca 2020. Rozgłośnię finansują z dobrowolnych wpłat słuchacze oraz firmy prywatne za pośrednictwem Patronite.pl. Siedziba radia znajduje się w Warszawie. Część redakcji to byli dziennikarze Programu Trzeciego Polskiego Radia. W dniu uruchomienia stacji na jej działanie zebrano ponad 1,85 mln złotych od ponad 25 tysięcy osób.