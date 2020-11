Tomasz Smokowski komentatorem w Canal+

Tomasz Smokowski wraca do Canal+. Będzie komentował mecze ligi francuskiej. Dziennikarz będzie komentował jeden mecz z każdej kolejki.

Liga francuska powraca do Canal+. Stacja wykupiła prawa do pokazywania spotkań ligi francuskiej do końca rozgrywek 2024/2025.

Tomasz Smokowski pierwszy mecz skomentuje w niedzielę – o godzinie 17 w nSport+. Będzie to spotkanie pomiędzy Angers SCO a Olympique Lyon.

Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej Canal+, przywitał Tomasza Smokowskiego ponownie w Canal+ na swoim koncie na Twitterze:

– Cześć @TSmokowski! Kolejny świetny komentator na antenie @CANALPLUS_SPORT. Tomek będzie komentował jeden mecz ligi francuskiej w kolejce. To wielka przyjemność dla nas i na pewno znakomita informacja dla naszych widzów.

Tomasz Smokowski odszedł z Canal+ w 2017 roku. Pracował tam 23 lata. Komentował różne mecze piłkarskie, a także prowadził wiele programów. Szczególnie znany jest z duetu z Andrzejem Twarowskim w programie „Liga+Extra”. Od listopada 2011 roku do czerwca 2014 roku był również szefem sportu w Canal+.

W 2018 roku natomiast przeszedł do Polsatu Sport. Relacjonował m.in. Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Narodów, a także mecze Pucharu Polski. Obecnie razem z Mateuszem Borkiem, Krzysztofem Stanowskim i Michałem Polem prowadzi „Kanał Sportowy” na YouTubie (od marca 2020 roku). Dlatego też odszedł z Telewizji Polsat na początku 2020 roku. Stacja wprowadził zasady, które ograniczają dziennikarzom występy w innych miejscach.

We wrześniu 2018 roku dołączył do grona ambasadorów firmy bukmacherskiej Etoto. Jest również zdobywcą czterech Piłkarskich Oscarów dla najlepszego komentatora telewizyjnego (2002, 2005, 2006, 2009).