Twoja Twarz Brzmi Znajomo 14 wiosną w Polsacie

Twoja Twarz Brzmi Znajomo powróci wiosną do Polsatu. To już 14 edycja programu rozrywkowego. Poznaliśmy wszystkich uczestników nowej edycji.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo to program rozrywkowy, w którym gwiazdy wcielają się w znanych wykonawców muzycznych. Naśladują ich śpiew, a także ruch sceniczny.

13 edycja programu rozpoczęła się wiosną 2020 roku. Została jednak przerwana po dwóch odcinkach. A wszystko za sprawą pandemii koronawirusa. Program powrócił jesienią tego roku. Rozpoczął się 5 września i trwał do 7 listopada.

Kto wystąpi w 14 edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Tamara Arciuch

Maja Hyży

Anna Maria Sieklucka

Magda Narożna

Lesław Żurek

Michał Meyer

Piotr Gawron-Jedlikowski

Paweł Góral

W programie bierze 8 osób. Są to 4 kobiety i 4 mężczyzn. Najczęściej osoby, które biorą udział w programie, to piosenkarze, aktorzy czy znane osobowości. Uczestnicy muszą spędzić wiele godzin na treningach wokalnych, a także nauczyć się różnych choreografii. Treningi wokalne prowadzi Agnieszka Hekiert. Natomiast za choreografią stoi Krzysztof „Kris” Adamski. Do wszystkiego dochodzi także charakteryzacja, tak aby jak najbardziej upodobnić uczestnika do gwiazdy, której piosenkę będzie śpiewać.

Każdy odcinek wygrywa jeden uczestnik. Nagroda to czek na 10 tysięcy złotych. Zwycięzca przeznacza go na wybrany cel charytatywny. W finale można wygrać 100 tysięcy złotych.

Jurorami będą Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski i Adam Strycharczuk. Gospodarzami programu natomiast będą Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor. Reżyserem nowej serii jest Bolesław Pawica. Muzyką natomiast będzie zajmować się Marcin Urban.

