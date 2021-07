Eurosport na czas Igrzysk Olimpijskich uruchomi kanał w 4K

Eurosport na czas Igrzysk Olimpijskich uruchomi kanał 4K w Polsce. Na początku pojawi się w dwóch sieciach kablowych. Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia 2021 roku.

Eurosport 4K na początku pojawi się w ofercie dwóch sieci kablowych Vectra i INEA. Eurosport posiada pełnię praw do transmisji Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sublicencję w ograniczonym zakresie nabyła Telewizja Polska. Letnie Igrzyska będą dostępne również na platformie Player.pl.

Przedstawiciele Eurosportu zapewniają, że obecnie trwają negocjacje mające na celu wprowadzenie kanału 4K również do innych stacji.

Gdzie oglądać Igrzyska Olimpijskie?

Stacja pokaże 3500 godzin transmisji z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Transmisje będą dostępne zarówno w Eurosporcie 1, jak i Eurosporcie 2. A także na siedmiu kanałach pop-up, kanale 4K i Playerze.

Co więcej, codziennie o 17:00 widzowie będą mogli oglądać studio z udziałem ekspertów z drużyny Eurosportu. Są to m.in. Anna Rogowska, Jolanta Kumor, Sylwia Gruchała, Robert Korzeniowski czy Piotr Gruszka. Studio poprowadzą Michał Korościel i Paweł Kuwik. W Tokio dla Eurosportu pracować będzie Kacper Merk. Wydarzenia ze stolicy Japonii na antenie TVN24 relacjonować będą Monika Krajewska i Paweł Łukasik.

Stacja pokaże również specjalną kolekcję filmów dokumentalnych i programów informacyjnych, które przybliżą świat sportu i drogę do Tokio 2020. Stacja pokaże m.in. dokument „Reaching the Sky”. Opowiada historię Sky Brown, która w Tokio będzie walczyła o medal w deskorolce dla Wielkiej Brytanii. Widzowie będą mogli również obejrzeć autorski program Anity Werner – „Tokio. Cena sukcesu”. Przybliży on widzom przygotowania polskich olimpijczyków do Igrzysk Olimpijskich.

Eurosport nawiązał także współpracę z youtuberem Krzysztofem Gonciarzem. Twórca internetowy, podobnie jak podczas Igrzysk Zimowych w 2018 roku na swoim kanale na YouTubie podzieli się ze swoimi widzami relacjami i rozmowami ze sportowcami.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio pierwotnie miały odbyć się w 2020 roku. Jednak z powodu pandemii koronawirusa zostały przesunięte o rok.