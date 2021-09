IKEA zorganizuje pierwszy globalny festiwal

16 września odbędzie się pierwszy, globalny i wirtualny 24-godzinny IKEA Festiwal. Artyści, projektanci, DJ-e, szefowie kuchni zamienią swoje domy w wirtualną scenę, otwierając tym samym drzwi do nowych doświadczeń.

Event transmitowany będzie z ponad 100 domów na ponad 50 rynkach na całym świecie. Udział jest bezpłatny i otwarty dla każdego z dostępem do Internetu.

IKEA Festiwal będzie można także oglądać za pośrednictwem strony IKEA.pl. Do wyboru będą różne pomieszczenia, które odzwierciedlają to, co dla ludzi jest najważniejsze w ich własnej przestrzeni. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać wirtualny pokój, który najbardziej odpowiada ich potrzebom oraz zainteresowaniom. Wydarzenia w poszczególnych pokojach będą odbywać się w tym samym czasie w ciągu 24 godzin. Po zakończeniu eventu możliwe będzie obejrzenie tych wydarzeń, na które wcześniej nie wystarczyło czasu.

IKEA organizuje globalny, 24-godzinny Festiwal

Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak mieszkają współpracownicy i projektanci marki w różnych krajach. Odbędą się także kameralne koncerty w domach artystów oraz DJ-ów takich jak: MØ, Masego czy NIKI oraz atrakcje ze świata kulinariów. Odbędą się również dyskusje na tematy związane ze środowiskiem i cyrkularnością. Znani szefowie kuchni, w tym Pasta Queen, pokażą swoje ulubione przepisy.

Podczas festiwalu nastąpi również otwarcie nowej platformy IKEA Museum Digital – cyfrowego muzeum sklepu. Dzięki platformie internetowej będzie można zobaczyć, jak firma zmieniała się na przestrzeni dekad.

Na festiwalu klienci zobaczą nowości, które niedługo pojawią się także na polskim rynku. Będzie to asortyment dla wielbicieli gier komputerowych, opracowany przez IKEA we współpracy z Republic of Gamers (ROG).

Na Festiwalu Ikea uczestnicy zobaczą halę produkcyjna w Zbąszynku. Produkuje się tam m.in. uniwersalną tablicę narzędziową SKÅDIS. Pozwala ona na prostą organizację i przechowywanie różnych przedmiotów. Produkt wprowadzono na rynek wiosną 2007 roku. Fabryka w Polsce jest jednym z największych dostawców mebli dla IKEA na świecie.

Aby wziąć udział w festiwalu i zapoznać się z pełnym programem wystarczy wejść na stronę IKEA.pl/Festiwal. Festiwal rozpocznie się o 8 rano w czwartek 16 września 2021 roku. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.