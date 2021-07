Tomasz Karolak twarzą platformy Plusa na kartę

Ruszyła nowa kampania sieci komórkowej Plus na kartę. Twarzą odsłony platformy „Dodajemy wolności Ci” został aktor Tomasz Karolak. Klienci ofert Plus na Kartę mogą na 90 dni dostać 120 GB.

Platforma komunikacyjna Plusa na Kartę prezentuje historie „typowej” polskiej rodziny. Rodziny, w której w każdą z ról wciela się jeden aktor. Prezentowane historie są z życia wzięte i kręcą się zawsze wokół kategorii telekomunikacyjnej. Tomasz Karolak wcielił się w trzy trudne role: Karola – głównego bohatera, żony i teściowej.

Najnowsza kampania reklamowa nawiązuje do swobody korzystania z Internetu w Plusie. Promuje wideorozmowy i pakiet 120 GB w telefonie. Spot wspiera promocję, w której klienci ofert Plus na Kartę mogą na 90 dni dostać 120 GB, czyli trzy pakiety po 40 GB, przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata wynosi 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji. Żeby z niej skorzystać, trzeba mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty.

Autorem platformy „Dodajemy wolności Ci” i jej nowej odsłony jest agencja Brain. Film wyreżyserował Bartłomiej Ignaciuk, a wyprodukował dom produkcyjny TFP. Scenariusz przygotowali Asiya Malinowska, Jakub Kamiński, Michał Nowosielski, a także Maciej Łubieński i Paweł Bijak. Za zakup mediów odpowiada Vizeum.