Jaki wpływ mają media społecznościowe na społeczeństwo?

Media społecznościowe a wpływ na społeczeństwo Nawiązywanie kontaktów z innymi Biznes Polityka Szukanie pracy Wady mediów społecznościowych

Media społecznościowe a wpływ na społeczeństwo

Media społecznościowe zmieniły m.in. sposób, w jaki nawiązujemy kontakty towarzyskie, prowadzimy działalność czy angażujemy się w sprawy polityczne. Obecnie z social mediów korzysta ok. 4,48 miliarda ludzi. Najpopularniejsze platformy społecznościowe to zdecydowanie Facebook i Instagram.

Media społecznościowe, oprócz możliwości rozmów ze znajomymi, pozwalają na wiele innych rzeczy. Dostarczają rozrywkę, informują o najważniejszych sprawach zarówno z kraju, jak i ze świata, a także pozwalają nam się zainspirować. Sprawdźmy zatem, jaki wpływ mają social media na społeczeństwo.

Nawiązywanie kontaktów z innymi

Dzięki platformom społecznościowym sposób nawiązywania kontaktów towarzyskich nieco się zmienił. Ułatwiło to m.in. sposób komunikowania się z członkami naszej rodziny i przyjaciółmi.

Obecnie można porozumieć się z bliskimi poprzez rozmowy online z wykorzystaniem popularnych komunikatorów lub wysyłając wiadomości tekstowe. Taki sposób komunikacji z pewnością wzmocnił relacje i zbliżył rodziny.

www.unsplash.com

Bliscy mają również możliwość dzielenia się umiejętnościami i sukcesami w mediach społecznościowych. Dodatkowo ludzie mogą nawiązywać i poznawać całkiem nowe osoby.

Biznes

Media społecznościowe wywarły także ogromny wpływ na firmy. Wpłynęły zarówno na marketing oraz interakcję z klientami. Firmy, które korzystają z mediów społecznościowych, mają wyraźną przewagę nad konkurentami.

Serwisy społecznościowe pozwalają firmom w łatwy sposób reklamować swoje oferty i usługi. Marki w łatwy sposób mogą pozyskiwać nowych klientów oraz wchodzić z nimi w interakcje. Pozwala to także dotrzeć do szerszej bazy klientów.

Dzięki interakcjom i informacjom zwrotnym ze strony klientów, firmy mogą szybko zrozumieć rynek i przyjąć nowe strategie, a także dostosować się do dynamicznych gustów i wymagań klientów.

Polityka

Codziennie jesteśmy zasypywani informacjami z kraju i ze świata. Z pewnością przyczyniły się do tego także media społecznościowe. To właśnie tam najszybciej można znaleźć najważniejsze wiadomości.

Media społecznościowe wpłynęły również na politykę. W dzisiejszych czasach większość ludzi korzysta z social mediów w celu przyswojenia wiedzy z kraju i ze świata. Jest to medium, które daje najłatwiejszy dostęp do wiadomości politycznych i innych. W wielu przypadkach serwisy internetowe dostarczają najnowsze informacje zdecydowanie szybciej niż m.in. stacje telewizyjne.

Te platformy internetowe pozwalają ludziom głosić swoje poglądy polityczne czy niezadowolenie względem władzy. Co ważne, często polityczne niepokoje są tam najbardziej odczuwalne.

Szukanie pracy

Media społecznościowe znacząco wpłynęły na szukanie pracy. Większość firm podejmuje decyzje o zatrudnieniu w oparciu o portfolio społecznościowe. Firmy publikują oferty pracy zarówno w swoich serwisach internetowych, jak i na platformach społecznościowych. Dzięki temu mogą dotrzeć do jak największej liczby chętnych osób.

Ułatwiło to również osobom poszukującym pracy uzyskanie dostępu do ogłoszeń o pracę. Jest to widoczne na platformach takich jak LinkedIn, gdzie osoby poszukujące pracy mogą utworzyć swój profil zawierający ich umiejętności i zobaczyć, jakie oferty pracy publikują rekruterzy.

Wady mediów społecznościowych

Pomimo tego, że social media pozwalają nam nawiązywać kontakty towarzyskie, to niosą one także wiele negatywnych skutków.

Często nasza prywatność w sieci może być zagrożona. Warto zatem uważnie udostępniać swoje dane, tak aby nie zostały one wykradzione. Warto także uważać na to, co publikuje się w serwisach społecznościowych. Wiele firm szuka sprawdza profile swoich potencjalnych pracowników i na podstawie tego wybiera, kogo chce zatrudnić. Publikowanie czegokolwiek obraźliwego lub wstydliwego może spowodować utratę możliwości zatrudnienia.

fot. www.pixabay.com

Zdarza się także, że platformy społecznościowe prowadzą do uzależnień. Wiele osób zatraca się w przeglądaniu aplikacji i zapomina o świecie rzeczywistym. Zamiast rozmów ze swoimi bliskimi, wybiera platformy społecznościowe. Media społecznościowe także powodują mniejszą produktywność, ponieważ często nas rozpraszają. Przez częste sprawdzanie wielu informacji, trudno skupić się na wykonaniu zadania.

Cyberprzemoc to kolejny niepokojący wpływ mediów społecznościowych. W wyniku cyberprzemocy ofiary popadały w depresję, a w bardziej radykalnych przypadkach, popełniały samobójstwo.

Fake newsy to kolejna niepokojąca rzecz, która pojawia się w Internecie. Informacje bardzo szybko rozchodzą się w sieci, dlatego fałszywa wiadomość może szybko dotrzeć do dużej liczby osób i wywołać u odbiorców ogromną panikę.

źródła: www.backlinko.com / www.mediaupdate.co.za