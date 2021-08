Jubileuszowy koncert stacji TVN24 także w serwisach internetowych

We wtorek rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival 2021, na którym swoje utwory prezentują najwięksi polscy wykonawcy. Trzeci dzień festiwalu to jubileuszowy koncert #Nasze20lecie stacji TVN24. Koncert będzie można oglądać w telewizji TVN i Playerze, ale także w streamingu na portalach Onet.pl, WP, gazeta.pl. Koncert rozpocznie się o 20:00.

Zwieńczeniem trzydniowej muzycznej imprezy będzie koncert jubileuszowy TVN24 #Nasze20lecie. Podczas tego wieczoru widzowie usłyszą najważniejsze polskie utwory ostatnich lat. Prowadzący przypomną także kluczowe momenty z historii stacji TVN24. Jubileuszowy koncert rozpocznie się o 20:00.

Jubileuszowy koncert stacji TVN24 w portalach internetowych

Stacja TVN podjęła decyzję o szerszym udostępnieniu sygnału telewizyjnego jubileuszowego koncertu. Ten ważny moment dla TVN24 postanowiły wesprzeć największe grupy medialne, które zdecydowały się na transmisję wydarzenia na swoich platformach. Koncert będzie można obejrzeć w telewizji TVN, ale również w transmisji na WP, na Onet.pl i gazeta.pl.

19 sierpnia na scenie Opery Leśnej wystąpią m.in.: Krzysztof Zalewski, Agnieszka Chylińska, Grzegorz Turnau, Kayah, Krzysztof Iwaneczko, Viki Gabor, Nosowska. A także Paweł Domagała, Organek, Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny, Fisz Emade Tworzywo, Brodka, Kortez, Michał Szpak, Ewa Bem, Raz Dwa Trzy, Natalia Przybysz i Stanisław Soyka.

Koncert poprowadzą dziennikarze TVN24. Będą to Monika Olejnik i Piotr Kraśko, Diana Rudnik i Grzegorz Kajdanowicz, Marta Kuligowska i Andrzej Morozowski, Dorota Gardias i Tomasz Sianecki, Katarzyna Zdanowicz i Konrad Piasecki, a także Anna Jędrzejowska i Piotr Jacoń.

Podczas koncertu odbędzie się również zbiórka funduszy na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Top of the Top Sopot Festival 2021 – kto wystąpił?

Festiwal rozpoczął się we wtorek 17 sierpnia. Pierwszego dnia odbyły się dwa koncerty – #FOREVER YOUNG i #I LOVE SOPOT. Wystąpili m.in: Edyta Górniak, Kayah, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska, Urszula, Ania Karwan, Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak, Oddział Zamknięty, De Mono, Lombard i Big Cyc.

W środę zaś odbył się koncert #I DANCE IN OPERA LEŚNA. Wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, a także Blue Cafe, Kombii, Feel i Pectus.

Odbył się także konkurs #TOP OF THE TOP CHALLENGE. O nagrodę walczyli polscy artyści, którzy w ciągu ostatniego roku wydali utwory emitowane na antenach największych krajowych stacji radiowych. Bursztynowego Słowika zdobył Dawid Kwiatkowski.