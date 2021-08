Kanał Wydarzenia 24 ruszy we wrześniu. Co pojawi się w ramówce?

Kanał Wydarzenia 24 to nowa propozycja od Grupy Polsat Plus. Stacja powstaje we współpracy z Polsat News, programem „Wydarzenia” i Interią. Kanał informacyjny Wydarzenia 24 ruszy we wrześniu.

W ramówce Wydarzeń 24 znajdą się wyłącznie serwisy informacyjne. Widzowie będą mogli znaleźć tam wszystkie bieżące informacje, zarówno z kraju, jak i ze świata.

Wydarzenia 24 będą częścią Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat, zarządzanego przez Dorotę Gawryluk. Dziennikarka zapowiedziała, że główną ideą Wydarzeń 24 jest dostarczenie widzom na bieżąco jak najwięcej aktualnych i rzetelnych informacji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.

Telewizja Polsat zapowiedziała, że kanał informacyjny powstaje w odpowiedzi na potrzeby widzów i ich rosnące zainteresowanie treściami „Wydarzeń” Polsatu i Polsat News.

fot. www. polsat.pl

Wydarzenia 24 będą realizowane w Warszawie, w jednym z najnowocześniejszych studiów w Europie, które będzie w pełni zautomatyzowane. Co więcej, przy jego tworzeniu zostaną wykorzystane najnowocześniejsze technologie telewizyjne.

Kanał informacyjny będzie dostępny w wybranych sieciach kablowych, w miejscu Superstacji. Według nieoficjalnych informacji, kanał ma trafić także do naziemnej telewizji cyfrowej.

Portal Press.pl poinformował, że jedną z prowadzących serwisy w nowej stacji będzie Agata Wojtkowiak. Dziennikarka na początku sierpnia zadebiutowała w serwisie informacyjnym „Wydarzenia”.