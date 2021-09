Grupa Polsat Plus sponsorem polskiej siatkówki przez kolejne siedem lat

Grupa Polsat Plus będzie sponsorem tytularnym PlusLigi mężczyzn i sponsorem strategicznym Tauron Ligi kobiet do 2028 roku. Telewizja Polsat nabyła prawa do transmisji obu lig do 2028 roku.

Grupa Polsat Plus przez co najmniej 7 lat będzie wspierać polską siatkówkę. Plus wspiera polską siatkówkę od 23 lat. Polsat od kilkunastu lat jest głównym nadawcą telewizyjnym.

Nowe logo Plusa znajdzie się w nowej identyfikacji wizualnej PlusLigi – m.in. na strojach drużyn, w halach oraz w logo samej PlusLigi. Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się w październiku.

Polska siatkówka odnosi największe sukcesy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Plus wspiera obie Reprezentacje Narodowe, jak obie najwyższe ligi siatrkarskie w Polsce.

fot. nowe logo PlusLigi / www.polsatsport.pl

Polsat jest głównym nadawcą telewizyjnym, który pokazuje mecze siatkówki na poziomie ligowym, pucharowym i reprezentacyjnym.

Polkomtel Sp. z o.o., właściciel sieci Plus wspiera również obie Reprezentacje Narodowe w siatkówce. Telewizja Polsat jest głównym nadawcą telewizyjnym Mistrzostw Świata i Europy w piłce siatkowej mężczyzn oraz kobiet.

Plus jest Sponsorem Tytularnym PlusLigi od sezonu 2008/2009.

fot. www.unsplash.com