Turnieje WTA Tour w CANAL+. Stacja pokaże mecze Świątek

CANAL+ pokaże turnieje WTA Tour z meczami polskiej tenisistki Igi Świątek. Stacja pozyskała wyłączne prawa telewizyjne w Polsce do tenisowych turniejów na sezony 2021-2026.

CANAL+ pokaże na żywo ponad 50 turniejów i 800 meczów kobiet. Pierwsze zawody nowego sezonu zaplanowano na styczeń 2021.

W 2021 roku cykl najważniejszych turniejów odbędzie się na 6 kontynentach, a także w prawie 30 regionach, i państwach.

Od nowego sezonu turnieje będą podzielone na nowe kategorie. Najwyżej w hierarchii stoją WTA Finals. Są to rozgrywane na zakończenie sezonu w Shenzhen nieoficjalne mistrzostwa świata z udziałem 8 najlepszych tenisistek i par deblowych.

W WTA 1000 znajdują się m.in. turnieje w Indian Wells, Miami, Madrycie czy Rzymie. Następne kategorie to WTA 500 i WTA 250. Jest to ponad 50 turniejów i 800 meczów rocznie.

Iga Świątek to pierwsza polska tenisistka, która wygrała Wielkiego Szlema. Dzięki wygranej w French Open, Iga awansowała w rankingu WTA na 17 miejsce. Jest to zatem najwyższe miejsce w jej karierze. Drugą Polką w czołówce jest Magda Linette. Znajduje się obecnie na 40 miejscu w rankingu WTA.

Iga Świątek wygrywając Rolanda Garrosa wskoczyła do masowej wyobraźni Polaków. To wielka radość, że to właśnie dzięki CANAL+ kibice będą mogli dalej uczestniczyć w tej pięknej przygodzie. Jesteśmy przekonani, że transmisjami na naszych antenach i atrakcyjnym opakowaniem turniejów, jeszcze bardziej rozkochamy kibiców w tej pięknej dyscyplinie. W CANAL+ pokażemy tenisa w taki sposób, by był atrakcyjny zarówno dla ekspertów, jak i tych, którzy dopiero będą się z nim bliżej zapoznawać – Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji CANAL+ Sport.