Magda Mołek jesienią nie wystąpi w TVN Style

Magda Mołek nie wystąpi jesienią w programie „W roli głównej” w TVN Style. Program nie pojawi się w jesiennej ramówce tej stacji telewizyjnej. Jednak nie znika na stałe z ramówki.

– Stawiamy na mocne tytuły poradnikowe, ale nie wykluczamy powrotu „W roli głównej” – mówi Joanna Górska, dyrektor działu public relations Grupy TVN Discovery Polska.

Magdy Mołek zabraknie jesienią w TVN Style

– Jesienią, ze względu na pandemię, w TVN Style stawiamy na mocne tytuły poradnikowe. Nie wykluczamy powrotu do „W roli głównej” w następnych sezonach i pracujemy nad nowymi programami, w których będzie można oglądać Magdę Mołek w TVN Discovery Polska – wyjaśnia Joanna Górska.

Magda Mołek prowadzi „W roli głównej” od 2007 roku. Pod koniec 2018 roku program zniknął z TVN Style. Jednak wrócił w marcu 2019 roku. Mołek nie mogła prowadzić programu, ponieważ była na urlopie macierzyńskim.

Magda Mołek dziennikarka

Dziennikarka skomentowała doniesienia o braku „W roli głównej” w ramówce TVN Style na swoim Instagramie:

– Choć sama dowiedziałam się z mediów (!), że nie będzie już mojego programu „W roli głównej”, byłam na to przygotowana. Dlaczego? Bo zadbałam wreszcie najpierw o siebie. I tego Wam życzę: odwagi w decydowaniu o sobie, podejmowaniu trudnych, ale zgodnych z intuicją decyzji i wiary w to, że Wam to wyjdzie. Bo wyjdzie! – stwierdziła.

Magda Mołek – kariera

Magda Mołek rok temu odeszła z „Dzień Dobry TVN”. Prowadziła ten program przez 15 lat. Dziennikarka z telewizją jest związana już od 2004 roku. Pracę w TVN Style zaczęła w 2006 roku. Najpierw prowadziła program „Lekcja stylu”. Później od 2008 roku prowadziła „Miasto kobiet”. Prowadzącą „W roli głównej” jest od 2009 roku. Pracowała również w Telewizji Polskiej, Canal+ czy TV Puls.

Magda Mołek od maja 2020 roku rozpoczęła działalność w serwisie internetowym YouTube. Założyła kanał pod nazwą „W moim stylu”. Rozmawia tam z wieloma znanymi ludźmi. Po trzech miesiącach działania kanał ma ponad 31,5 tys. subskrypcji.