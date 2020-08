Mateusz Borek dziennikarzem w TVP Sport

Mateusz Borek 22 sierpnia poprowadzi studio przy gali bokserskiej w TVP Sport. Wiosną tego roku odszedł ze stacji Polsat.

22 sierpnia odbędzie się walka pomiędzy Aleksandrem Powietkinem a Dillianem Whytem. Właśnie wtedy Mateusz Borek zadebiutuje w TVP Sport – będzie gospodarzem studia przy gali bokserskiej.

Mateusz Borek pochwalił się tą wieścią na swoim profilu na Instagramie.

Nie wiadomo jednak, czy to początek stałej współpracy i Mateusz Borek będzie również komentować mecze piłki nożnej w TVP Sport.

Telewizja Polska w czerwcu tego roku podpisała umowę o współpracy z firmami MB Promotions Mateusza Borka i Tymex Boxing Promotion Mariusza Grabowskiego. Dzięki temu przez trzy lata pokaże minimum 18 gal bokserskich, które będą zorganizowane przez obie te spółki.

Borek w kwietniu 2020 roku odszedł z Polsatu. Był związany z tą stacją przez 20 lat.

Okazało się, że wypowiedzenie umowy od Polsatu przyszło do Borka w liście.

– Potwierdziłem, że podpisuję się pod tym zwolnieniem z pracy, natomiast generalnie mam trochę inną optykę na sposób zwolnienia. Jeśli ktoś uznaje, że to jest fair, że tak to powinno wyglądać, to jest to jego sprawa. Ja mam swoje zdanie na ten temat – powiedział dziennikarz.