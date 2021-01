Rok 2020 rokiem płatności elektronicznych. Popularność e-commerce

W 2020 roku zakupy przez Internet stały się bardzo popularne, a w tym także płatność bezgotówkowa. Z pewnością duży wpływ na rzadsze płacenie pieniędzmi ma pandemia koronawirusa. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zakupy przez Internet.

Jak wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Płatności cyfrowe 2020”, opracowanego przez serwis GoMobi.pl, zakupy online to przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu, a także szeroki wybór różnych produktów. Partnerami merytorycznymi raportu są Przelewy24 i Visa. Wyniki na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute.

Rok 2020 jest rokiem elektronicznego handlu i elektronicznego pieniądza. W stosunku do 2019 roku, o +15 p.p. zwiększył się odsetek osób robiących zakupy przez Internet. Stanowią oni 72%. Polacy chętnie korzystają z kart płatniczych, szybkich przelewów czy BLIKA. W dobie pandemii takie formy płatności są bezpieczniejsze i wygodniejsze.

fot. unsplash.com

Największą popularnością w Internecie cieszą się przede wszystkim szybkie przelewy. Na drugim miejscu uplasował się BLIK. Na czwartym miejscu natomiast znalazły się karty płatnicze przy odbiorze u kuriera. Dopiero na piątym miejscu znalazła się wysyłka za pobraniem.

– Analiza wyników raportu wskazuje na wyraźną dynamikę wzrostu rynku e-commerce, potwierdza również pewne przyzwyczajenia i preferencje kupujących – także, jeśli chodzi o przywiązanie do ulubionych metod płatności. Tak, jak można było przypuszczać, Covid-19 zdołał jednak „zdetronizować” płatność gotówką za pobraniem, na rzecz e-płatności. Być może pandemia przyspieszyła tylko pewne procesy, które i tak pojawiłyby się w wyniku naturalnej ekspansji kanałów online. E-commerce rozwija się dynamicznie na wielu płaszczyznach, warto śledzić te zmiany, aby jak najlepiej dostosować ofertę do potrzeb e-rynku – powiedziała Magdalena Grablewska, Marketing Manager serwisu Przelewy24.

Bezpieczne zakupy w Internecie

Polacy lubią przede wszystkim wygodne metody płatności. Takie, które ułatwiają zakupy. W tym roku ważne jest również bezpieczeństwo. Z powodu koronawirusa, 27% osób korzysta z komputera podczas zakupów przez Internet, w tym 45% e-kupujących. Z urządzenia mobilnego podczas zakupów w Internecie korzysta 22%. 37% internautów to ci, którzy wcześniej korzystali z laptopa podczas zakupów. Natomiast 60% osób to ci, którzy już wcześniej kupowali mobilnie.

Jak wynika z raportu, może to oznaczać ogromne wzrosty dla e-handlu. Płatności elektroniczne dokonuje prawie połowa internautów i 8 na 10 e-kupujących. W 2020 roku wzrosły wszystkie płatności elektroniczne – zbliżeniowe kartą o 53% (+2p.p.), BLIKIEM (+7p.p.), a także Google Pay (+4p.p.) i Apple Pay (+2p.p.).

fot. unsplash.com

Jak wynika z badania, 17% Polaków podczas pierwszej fali pandemii wypłaciło większe ilości gotówki z bankomatu w obawie przed kryzysem.

– W kwestii płatności zapewne dalej będziemy obserwować zdecydowany zwrot w stronę transakcji bezgotówkowych. Zarówno w świecie online, jak i tradycyjnym handlu. Polska na tle innych krajów jest liderem, jeśli chodzi o ilość sposobów płatności, jakie dostarczane są konsumentom. Znajdujemy się również wśród największych entuzjastów nowych technologii, co widać po nowych sposobach płatności przyjmujących się z taką łatwością w naszym kraju. 14% internautów płaci zegarkiem – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zakupy przez Internet nie tylko w Polsce

Polacy w czasie pandemii robili zakupy także za granicą. 29% e-kupujących robiło zakupy w sklepach internetowych poza Polską. Internauci dostrzegli, że w e-commerce nie istnieją praktycznie żadne granice i mogą robić zakupy zarówno w polskich, jak i zagranicznych sklepach.

– Nasze dane potwierdzają wyniki raportu „Płatności cyfrowe 2020”. Polscy konsumenci coraz chętniej płacą kartą w Internecie. Liczba transakcji w e-handlu z wykorzystaniem kart Visa wydanych w Polsce wzrosła o 25 proc. we wrześniu tego roku w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. W obliczu rosnącej popularności e-commerce przedsiębiorcy powinni przygotować się do nadejścia zmian, jakie na przełomie tego i przyszłego roku wystąpią w przebiegu płatności w Internecie -mówi Katarzyna Zubrzycka, dyrektor ds. relacji z detalistami i agentami rozliczeniowymi w Europie Środkowo-Wschodniej w Visa.

fot. unsplash.com

Jak wynika z raportu, Polacy nie zmienili podejścia do wycofania gotówki. Ponad 60% jest przeciw wycofaniu gotówki jako płatności. Polacy obawiają się, że przez to osoby starsze mogą mieć problem podczas zakupów. Również powodem jest to, że Polska nie jest gotowa na taką zmianę. Wiele osób nadal płaci gotówką w sklepach stacjonarnych. Może to być spowodowane tym, że prawie co 5. Polak wypłacił gotówkę w obawie przed obostrzeniami w związku z kwarantanną. Generalnie Polacy uznają płatności elektroniczne za bezpieczne. Co 4. badany również jest chętny co do wprowadzenia zupełnie nowych form płatności jak m.in. płatność za pomocą linii papilarnych czy tęczówki.

– W pięcioletniej historii raportu “Płatności cyfrowe” nie zanotowaliśmy tylu nowości, co w bieżącym roku. W branży fintech rok COVID nie był rokiem straconym. Pierwszy raz w Polsce zbadaliśmy także płatności w datkomatach i ofiaromatach – powiedział Łukasz Kłosowski, Redaktor naczelny GoMobi.pl, członek Izby Gospodarki Elektronicznej.

W 2020 roku bardzo popularne stały się także płatności za pomocą urządzeń ubieralnych. Takie jak: zegarek, opaska fitness, rękawiczki, pierścień czy bransoletka.

Źródło: www.eizba.pl