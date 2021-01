Netflix w styczniu 2021. Co warto obejrzeć?

Netflix do końca 2020 roku zamierza usunąć niektóre filmy i seriale. Są to m.in. popularny serial „Przyjaciele”, bardzo znany i lubiany film „Harry Potter” oraz trylogia „Władca Pierścieni”. Jednak użytkownicy Netflixa nie powinni się martwić, platforma ma do zaoferowania mnóstwo nowych produkcji.

Netflix jeszcze ostatniego dnia grudnia doda takie produkcje jak: „Chilling Adventures of Sabrina: Część 4” oraz „Best of Stand-up 2020”. Nie zabraknie również filmów i seriali na licencji. Fani tej platformy z pewnością chętnie obejrzą film z Timothee Chalamet „Tamte dni, tamte noce”. Opowiada historię nastoletniego chłopaka, który zakochał się w mężczyźnie, który przyjechał na wakacje do jego rodziców.

Warto również po raz kolejny obejrzeć bardzo popularny „Dziennik Bridget Jones”. Opowiada historię Bridget Jones, która ma 32 lata. Jej życie uczuciowe praktycznie nie istnieje. Główna bohaterka próbuje się pocieszać, pijąc dużo alkoholu, paląc papierosy oraz zajadając się. Od nowego roku postanawia prowadzić dziennik, w którym będzie zapisywać wszystkie ważne wydarzenia. Z pewnością wiele osób zna ten film.

Co zniknie z Netflixa?

Z platformy zniknie m.in. serial „Przyjaciele” czy seria „Harry Potter”. Netflix usunie również filmy z postacią Batmana, trylogia „Władca Pierścieni”, a także bardzo znany film „Gladiator”. Platforma zamierza usunąć ponad 100 produkcji. Zniknie też „Kac Vegas w Bangkoku”, „Wielki Gatsby”, „17 Again”, „Seks w wielkim mieście”, „Tupot małych stóp 2” i wiele innych.

Jednak nie martwcie się, platforma ma do zaoferowania wiele nowych produkcji. Styczeń spędzicie w dobrym gronie. Już teraz zaplanujcie wiele zimowych wieczorów z kubkiem dobrej herbaty i propozycją od Netflixa.

Netflix: co nowego w styczniu 2021 roku?

W styczniu na platformie Netflix pojawi się wiele interesujących filmów i seriali. Warto zatem zaplanować sobie mnóstwo wolnych wieczorów z ulubionym napojem i doskonałą propozycją od Netflixa. Warto obejrzeć kolejny sezon popularnego sezonu „W garniturach”, produkcji dla nastolatków, czyli „Riverdale” czy kolejnych przygód Sabriny w „Chilling Adventures of Sabrina”.

Genialną pozycją jest film o artyście Eltonie Johnie, w którego rolę wcieli się Taron Egerton w filmie „Rocketman„.

Co więcej, nie zabraknie także propozycji dla dzieci. „Hotel Transylwania” czy „Smerfy” z pewnością im się spodobają.

Niżej pełna filmów i seriali na styczeń 2021.

fot. unsplash.com

Pełna lista produkcji na styczeń 2021

1 stycznia

Poradnik Headspace: Medytacja

Minimalizm: Czas na mniej

Domy na miarę marzeń: Sezon 2

Smerfy

Głowa rodziny: Sezony 16-18

Niekończąca się miłość

Abby Hatcher

Blade Runner 2049

Full Out 2: You Got This!

Hotel Transylwania

Julie i Julia

Love Story

Power Rangers Beast Morphers: Sezon 2

Running Man: Sezon 1

Kreatywny mózg

The Walk. Sięgając chmur

2 stycznia

Asphalt Burning

3 stycznia

Wikingowie

5 stycznia

Nailed It! Meksyk: Sezon 3

Historia wulgaryzmów: Sezon 1

Koci Domek Gabi: Sezon 2

6 stycznia:

Tony Parker: Ostatni rzut

Przeżyć śmierć: Sezon 1

7 stycznia

Cząstki kobiety

8 stycznia

Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto: Miniserial

Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 5

Lupin: Część 1

Stuck Apart

Kroniki Idhunu: Część 2

Potężny mały Bheem: Festiwal latawców

9 stycznia

Kraina cudów

10 stycznia

Brooklyn 9-9

11 stycznia

Crack: Kokaina, korupcja i konspiracja

13 stycznia

Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę: Miniserial

14 stycznia

The Heartbreak Club

Tanda Tanya

15 stycznia

Bling Empire

Dwóch ojców

W strefie wojny

Rozczarowani: Część 3

Carmen Sandiego: Sezon 4

Jezioro marzeń: Sezony 1-6

Kuroko’s Basketball: Sezon 1

16 stycznia

Rocketman

19 stycznia

Cześć, ninja!: Sezon 4

Służby specjalne

20 stycznia

Arsenał szpiega: Sezon 1

Córka innej matki: Sezon 1

21 stycznia

Gdzie jest mój agent?: Sezon 4

Riverdale: Sezon 5

22 stycznia

Park Jurajski: Obóz Kredowy: Sezon 2

Przeznaczenie: Saga Winx

Dmuchacze szkła: Sezon 2

Moja babcia jest lesbijką

Biały Tygrys

23 stycznia

W garniturach: Sezon 8

26 stycznia

Snowpiercer: Sezon 2

Go Dog Go

27 stycznia

Accomplice

Änglar, finns dom?

Bitchkram

Four More Years

Hugo & Josefin

Ingeborg Holm

Klara – Don’t Be Afraid to Follow Your Dream

Medicinen

Under the Sun

28 stycznia

Annabelle wraca do domu

Brightburn: Syn ciemności

Gloria Bell

29 stycznia

Ohana: Najcenniejszy skarb

Below Zero

Wykopaliska

To my: Brooklyn Saints: Sezon 1

Na co czekacie najbardziej?