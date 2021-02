Pepco wprowadza możliwość zakupów online

Pepco niedługo rozpocznie sprzedaż internetową. Wynika to z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Firma chce dostosować się do nowych warunków sprzedaży.

Do tej pory na stronie internetowej Pepco można było tylko obejrzeć produkty, które są obecnie dostępne w sklepie i sprawdzić, w którym punkcie można je znaleźć.

Pepco chce dostosować się do klientów w dobie powszechnej cyfryzacji. Firma już od jakiegoś czasu wdraża rozwiązania, które umożliwią sieci budowę projektu sprzedaży w internecie.

W rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl Marcin Stańko, dyrektor operacyjny Pepco Europe, powiedział:

– Na e-commerce zarabiają wszyscy poza firmami handlowymi, a my chcemy stworzyć taki model, w którym będziemy na e-sprzedaży zarabiać. Nie chodzi tylko o to, żeby zaistnieć w Internecie, ale by miało to rzeczywisty sens biznesowy.