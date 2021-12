Czym są social media? Dlaczego social media są popularne?

Czym są social media?

Social media stały się popularne kilka lat temu. Od tej pory mnóstwo osób na całym świecie korzysta z wielu portali społecznościowych. Media społecznościowe przede wszystkim umożliwiają ludziom stały kontakt przez Internet. Zapewniają także rozrywkę oraz przekazują najświeższe informacje z kraju i ze świata. Dlaczego media społecznościowe stały się tak popularne?

Dlaczego social media są popularne?

Media społecznościowe pojawiły się stosunkowo niedawno i od tego czasu zyskują coraz większą popularność. Sprawdźmy zatem, dlaczego media społecznościowe stały się tak popularne.

Kontakt z innymi i poznawanie nowych osób

Social media przede wszystkim umożliwiają kontakt z innymi ludźmi. Jeśli nie możemy się z kimś zobaczyć, z pomocą przychodzą nam popularne serwisy społecznościowe, dzięki którym możemy mieć stały kontakt z bliskimi. Co ważne, media społecznościowe umożliwiają nam również poznawanie nowych osób z całego świata.

Przed pojawieniem się serwisów społecznościowych, czaty były jedynym sposobem na poznanie nowych ludzi w Internecie. Wówczas nie było wiadomo z kim konkretnie się pisze, ponieważ użytkownik zwykle nie miał ustawionego swojego zdjęcia. Obecnie na profilach w serwisach społecznościowych można zobaczyć nieco więcej informacji dotyczących innych osób.

Serwisy społecznościowe są przyjazne dla użytkownika

Popularne serwisy społecznościowe są bardzo przyjazne dla użytkownika. Większość witryn jest bardzo łatwa w nawigacji. W prosty sposób oferują m.in. lepszy sposób łączenia się z nowymi ludźmi niż inne kanały internetowe, takie jak tablice ogłoszeń i e-maile. Dzieje się to przede wszystkim bardzo szybko. Wiadomości przychodzą momentalnie. Mobilne wersje tych serwisów społecznościowych są jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika, dzięki czemu znacznie więcej osób może się przez nie łączyć.

fot. www.unsplash.com

Grupy

Większość popularnych sieci społecznościowych umożliwia użytkownikom tworzenie grup. Dzięki mediom społecznościowym można dołączyć do wielu tematycznych grup, które odpowiadają naszym zainteresowaniom. Takie grupy istnieją m.in. na Facebooku. Grupy te pozwalają podobnie myślącym ludziom dzielić się swoimi zainteresowaniami i hobby. Grupa działa jak pewnego rodzaju klub, którego członkostwo jest otwarte dla każdego, kto ma podobne zainteresowania.

Social media są bezpłatne

Większość bardzo popularnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Google+, jest bezpłatna, dzięki czemu są otwarte dla wszystkich. Te strony zarabiają głównie na reklamach. Inne sposoby zarabiania pieniędzy przez te witryny to dodatkowe funkcje, takie jak gry i inne aplikacje, które powinny być opłacane przez użytkowników.

Oferty pracy

Profesjonalne serwisy społecznościowe pomagają ludziom w budowaniu swojej marki w Internecie. Ludzie mogą publikować swoje umiejętności, osiągnięcia i wcześniejsze doświadczenia na tych stronach i być rozpoznawani przez współpracowników, a nawet potencjalnych pracodawców. Wiele firm zaczęło rekrutować ludzi za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn. Użytkownicy mają również możliwość samodzielnego wyszukiwania ofert pracy za pośrednictwem tych serwisów, tak jak w przypadku każdego innego portalu pracy. Social Media mają obecnie ogromny udział w rynku pracy.

www.unsplash.com

Pomoc firmom

Innym ważnym powodem sukcesu portali społecznościowych jest to, że ułatwiają firmom łatwe dotarcie do potencjalnych klientów. W przeciwieństwie do wyszukiwarek takich jak Google, serwisy społecznościowe opracowały ukierunkowane rozwiązania reklamowe, za pomocą których firmy mogą dotrzeć do swoich potencjalnych klientów w oparciu o profile ich użytkowników. Portale społecznościowe mają również unikalny dostęp do najbardziej osobistych informacji swoich użytkowników, takich jak ich hobby, zainteresowania, często odwiedzane miejsca itp., które pomagają firmom we właściwym ukierunkowaniu reklam.

Social media stały się popularne stosunkowo niedawno i od tamtej pory zyskują jeszcze większą popularność. Z mediów społecznościowych korzystają ludzie w różnym wieku. Najpopularniejsze serwisy to z pewnością Facebook, YouTube, Instagram, Twitter czy TikTok.

